ONO2022: Zespół Koordynujący poleca

Podczas II spotkania Zespołu Koordynującego OBO 2022 członkowie zapoznali się ze złożonymi do oceny formalnej wnioskami. - Większość wniosków jest złożona prawidłowo, w kilku przypadkach będziemy się kontaktować z autorami i wyjaśniać drobne kwestie - informuje przewodniczący Zespołu, Robert Szewczyk.

Do oceny formalnej skierowano 20 propozycji, w kolejce czeka kolejnych 20. Na wszystkie projekty czekamy do 30 czerwca.

- Szczególnie polecamy składanie wniosków za pomocą strony glosujobo.olsztyn.eu - dodaje przewodniczący.

Każdy wnioskodawca może skorzystać z pomocy naszych punktów konsultacyjnych, których wykaz znajduje się na stronie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

- Warto rozmawiać o każdej propozycji i każdym pomyśle, bo katalog zadań gminy jest naprawdę szeroki - zachęca Katarzyna Zarecka z Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego. - Za nami realizacja ponad dwustu projektów, każdy może się przekonać, że jego pomysł jest ważny i możliwy do realizacji.

W tym roku limit OBO wynosi ponad 6 i pół miliona złotych. Czekamy na propozycje miejskie i osiedlowe. Wszystkie potrzebne do złożenia wniosku informacje znajdują się pod adresem – glosujobo.olsztyn.eu. Tam też można złożyć wniosek i zebrać potrzebne poparcie. Okres wakacyjny to czas oceny merytorycznej wniosków. W połowie września zapraszamy do głosowania.

- Jesteśmy grupą olsztynian, którzy zaangażowali się w realizację tego wyjątkowego działania obywatelskiego, dlatego przekazujemy mieszkańcom do wykorzystania Bank Pomysłów OBO - zaprasza Robert Szewczyk. - To lista ciekawych przedsięwzięć i wydarzeń, które mogą zainspirować mieszkańców do złożenia własnego projektu, ważnego dla społeczności miejskiej lub osiedlowej. Naprawdę warto spróbować zrealizować własne zamierzenie.