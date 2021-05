Dwulatek z Bartoszyc nie żyje. Rodzice zatrzymani

Tuż przed Dniem Dziecka doszło do tragedii w Bartoszycach. Wczoraj w ciężkim stanie do szpitala dziecięcego w Olsztynie trafił dwuletni chłopiec, gdzie zmarł. Policja zatrzymała rodziców.

Dwulatek został przywieziony do Szpitala Powiatowego w Bartoszycach. Jego stan był ciężki, więc chłopiec został przewieziony do szpitala dziecięcego w Olsztynie. Lekarzom nie udało się go uratować. Natomiast prokurator zdecydował o konieczności zatrzymania rodziców. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo.

W poniedziałek w godzinach popołudniowych zostanie przeprowadzona sekcja zwłok dziecka, która stwierdzi przyczyny zgonu.

