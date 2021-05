SałaTY, czyli sałatkowe wariacje z produktami mlecznymi

Aktualnie możemy się cieszyć najwspanialszym czasem w roku, gdy na naszych talerzach pojawiają się świeże warzywa. To eksplozja smaków, kolorów i witamin. Warto do sałatek dodawać mleczne produkty , o czym przekonuje Agata Dereszewska, technolog żywności.

Sałatki i surówki są pyszne i zdrowe, a jednocześnie nie wzbudzają wyrzutów sumienia związanych z nadmierną ilością dostarczonych kalorii. Ktoś kiedyś powiedział, że "nie jest królikiem, aby jeść sałatę". Sama sałata może być faktycznie nudna, ale przy odrobinie kreatywności, w odpowiednim towarzystwie będzie prawdziwym hitem na talerzu. Na dodatek zdrowym! Naturalnym jest mieszanie ze sobą warzyw w celu stworzenia odpowiedniego bukietu smaku, jednak dziś spojrzymy na produkty mleczne w towarzystwie warzyw. Czy ma to sens? Na to pytanie pomoże nam odpowiedzieć dzisiaj Agata Derszewska, technolog żywności i żywienia, która na co dzień prowadzi gabinet doradztwa żywieniowego, dietetyki, a także odwiedza szkoły, w których przeprowadza prelekcje na temat zdrowego odżywiania.

— Dodawanie wyrobów mleczarskich do sałatek i surówek poprawia ich smakowitość, jednocześnie podnosząc również wartość odżywczą. Produkty te, to źródło pełnowartościowego i dobrze przyswajalnego białka, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawarty w serach, jogurtach czy śmietanie tłuszcz poprawia przyswajalność witamin w organizmie. Ponadto wzbogacją one surówki i sałatki w wapń, witaminy A, D3, E, K, z grupy B oraz kwas foliowy, a także składniki mineralne. Osoby dorosłe powinny spożywać co najmniej 2 szklanki mleka dziennie lub zastępować je produktami mlecznymi., Dodanie sera lub jogurtu do sałatki w łatwy sposób umożliwia sprostanie tej rekomendacji, bez spożywania dodatkowego posiłku w ciągu dnia. Ponadto nabiał w postaci mlecznych produktów fermentowanych, często zawiera bakterie probiotyczne, co pozwala na utrzymanie prawidłowej mikroflory układu pokarmowego — wyjaśnia pani dietetyk.

Czyli nie powinniśmy mieć najmniejszych wątpliwości, że z produktami mlecznymi warto, a nawet trzeba trzymać sztamę, a dodawanie ich do sałatek to same plusy. Co wybrać do sałatki? Najczęściej sięgamy po ser feta mozzarella. Jest doskonałym źródłem białka i wapnia, zawiera też witaminę A, kwas foliowy, kwas pantotenowy oraz żelazo i magnez. Agata dostrzega fantastyczne powiązanie lata, sałatek i mozzarelli właśnie. Trudno się z tym nie zgodzić prawda?

— Twarogi kojarzą się nam ze słońcem, wypoczynkiem, latem, kiedy to jemy zdecydowanie więcej sałatek, niż w innych porach roku. W tym okresie chętniej wybieramy lekkie posiłki i zwracamy większą uwagę na kaloryczność potraw. Jest to idealny moment na sałatki oraz warzywa w różnych postaciach. A do warzyw oczywiście doskonałe będą twarogi, których cała grupa cieszy się popularnością, gdyż wpisują się one w tzw. letnią dietę . Pozwalają na lepsze zbilansowanie posiłku, dostarczają wapnia i białka, a zawarty w nich tłuszcz wspiera wchłanianie wielu witamin z warzyw i owoców.

Sosy, dipy, śmietana, jogurt. — to wszystko chętnie dodajemy do sałatek, surówek czy koktajli lub kefirów. I bardzo dobrze! Śmietana dodana do sałatek jest doceniana przez konsumentów z uwagi na swoją naturalność i brak konserwantów.

— Idealnie pasuje do mizerii i świeżych sałat z dodatkiem nowalijek oraz owocowych sałatek serwowanych zarówno podczas dużych uroczystości jak i do potraw z grilla. W obecnej ofercie na rynku odnajdziemy szeroki wybór śmietan : lekkie, o obniżonej zawartości tłuszczu, średniotłuste oraz te o podwyższonej zawartości tłuszczu — wyjaśnia Agata Dereszewska.

Jogurt to doskonały produkt, który pasuje niemal do wszystkiego. Do warzyw, owoców, mięsa, sosów, ryb. Po prostu bez jogurtu kuchnia nie ma prawa funkcjonować. A tak poważnie, to warto sięgać po jogurty naturalnie. Które?

— Jogurty typu greckiego mają lepsze właściwości odżywcze niż zwykły jogurt. Jest lepszą opcją dla osób z nietolerancją laktozy, posiada wyższe stężenie białka i minerałów, bogactwo dobroczynnych kultur bakterii, zwiększa odporność organizmu, ma działanie antycholesterolowe. Posiada gęstą kremową konsystencję, jego charakterystyczny smak stanowi bazę do dipów i sosów do sałatek. Dzięki konsystencji może zastąpić jogurt naturalny. Jogurt typu greckiego to również doskonałe źródło wapnia. Jest dedykowany osobom aktywnie uprawiającym sport, a także osobom zwracającym uwagę na liczbę spożywanych kalorii — wyjaśnia Agata Dereszewska.

Przygoda z warzywami nie musi być nudna, dzięki produktom mlecznym możemy stworzyć dania doskonałe, wartościowe, a na dodatek kolorowe. O ile połączenie sałaty, pomidorków czy rzodkiewek z twarogiem to klasyka, tak dodanie pokruszonego twarogu do świeżej botwiny wydaje się być daniem nieco bardziej wykwintnym. Jest to genialne połączenie, smaczne i zdrowe. Botwina to młode liście i korzenie buraka ćwikłowego. W kuchni stosowane przede wszystkim do zup, a także sałatek i potraw duszonych. Nazwą „botwinka” określa się również zupę, której jest głównym składnikiem. Botwina jest też dodawana do chłodników oraz barszczy. Zatem do miski wkładamy botwinkę, jajka, szynkę i pokruszony twaróg. Wszystkie składniki mieszamy z powstałym sosem. Sałatkę posypujemy ziarnami słonecznika i gotowe!



Wariacji warzyw z produktami mlecznymi jest nieskończenie wiele. Smacznie, kolorowo i zdrowo tak wielkim skrócie można podsumować ten duet.

Alina Laskowska

Sałatka z serem mozzarella, szpinakiem i truskawkami



Składniki:

• 80 gr sera mozzarella Mlekpol,

• 100 gr pomidorków koktajlowych,

• 150 gr liści świeżego szpinaku,

• 70 gr świeżych truskawek,

• 15 gr pestek słonecznika ,

• 2 łyżki oliwy z oliwek ,

• Szczypta pieprzu i soli,

• Kilka liści świeżej bazylii

Przygotowanie:

Liście szpinaku wypłukać i umieścić na talerzu. Pomidorki koktajlowe i truskawki umyć i obrać z szypułek, pokroić na pół i ułożyć na liściach szpinaku. Ser mozzarella pokroić w kostkę i położyć na pozostałych składnikach. Całość posypać nasionami słonecznika, doprawić pieprzem i solą oraz polać 2 łyżkami oliwy z oliwek. Całość wymieszać i udekorować bazylią.