Rowerem po Olsztynie (2): Na tropie kapitana Klossa [VIDEO]

Radzieccy towarzysze nie mogli ścierpieć, że to Polak wygrał II Wojnę Światową. Dlatego wysłali w wywiadowczy bój standartenführera Max Otto von Stirlitza. Nie udało mu się jednak przyćmić naszego kapitana. Radziecki towarzysz za dużo myślał. I nie znał smaku J-23. Choć w sumie to obaj pracowali dla jednej moskiewskiej Centrali.

Ale o co chodzi? Dzisiaj zabieram was na wycieczkę w towarzystwie Hansa Klossa i tam znajdziecie wyjaśnienie. To moje drugie gadanie i wędrowanie po stolicy warmińsko-mazurskiego, które nazwałem "Rowerem po Olsztynie". Dlaczego tak? Bo zachęcam was do rowerowych wycieczek po Olsztynie. I w ogóle do jeżdżenia na rowerze. I nie tylko po Olsztynie.

Tym razem jednak proponuję piesze wędrowanie. Razem z grą terenową wymyśloną przez olsztyńskich harcerzy z drużyny “Spectrum”( super pomysł, gratulacje), o której wspominam, więcej przeczytacie tutaj: Śladami Stawki większej niż życie

Czy Kloss jest wiecznie żywy? Przekonajcie się o tym sami.

Igor Hrywna