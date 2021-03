Chcesz 500 plus? Nie popełnij błędu!

Beneficjenci już od miesiąca składają elektroniczne wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus na nowy okres rozliczeniowy. W niektórych wnioskach pojawiają się błędy. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Wnioski o świadczenie 500 plus drogą elektroniczną można składać od 1 lutego 2021 r.. Drogą tradycyjną dopiero od 1 kwietnia 2021 roku. — Każdy świadczeniobiorca musi złożyć ponownie wniosek — podkreśla w wypowiedziach dla mediów Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej

Wniosek o wypłatę świadczenia 500 plus drogą elektroniczną będzie złożyć za pomocą bankowości elektronicznej oraz platformy ePUAP i emp@tia. Przekazanie wniosku drogą tradycyjną może natomiast nastąpić poprzez osobiste przedłożenie odpowiednich dokumentów w urzędzie gminy naszego zamieszkania bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Prawo do świadczenia 500+ w 2021 roku będzie ustalane na czas od 1 czerwca do 1 maja 2022 roku. Jeżeli rodzice zapomną o złożeniu wniosku, pieniądze z programu 500 plus nie zostaną przelane na ich konta.

Zapytaliśmy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie, ile do tej pory wpłynęło wniosków. — Na tę chwilę wpłynęło do nas 13 tysięcy wniosków — informuje Elżbieta Skaskiewicz, dyrektor MOPS. — Najwięcej wniosków składanych jest przez bankowość elektroniczną, mniej przez platformę emp@tia. Z kolei nikt jeszcze nie złożył do nas wniosku przez ePUAP.

Złożenie wniosku wydaje się proste, jednak trzeba pamiętać o kilku rzeczach.

— Bardzo ważne jest wpisanie prawidłowego okresu rozliczeniowego, czyli 2021/ 2022, a zdarzają się sytuację, kiedy wpisany jest błędnie 2020/ 2021. Musimy potem prostować, umarzać postępowanie.

Na co jeszcze trzeba uważać? — Jeśli ktoś pracuje i utrzymuje dochód za granicą, musi wypełnić koordynację świadczenia. To dodatkowe oświadczenie, które należy dołączyć do wniosku. Trzeba napisać, gdzie się przebywa — zaznacza Elżbieta Skaskiewicz.

I dodaje, że są beneficjenci, którzy mylą adres zameldowania z adresem zamieszkania. Takich sytuacji jest wiele. — Zawsze podajemy miejsce zamieszkania, a nie meldunku — podkreśla. — Czyli jak ktoś np. jest zameldowany w Olsztynie, a mieszka w Dobrym Mieście, to jego właściwą gminą jest właśnie Dobre Miasto. Często dostajemy wnioski, które powinny trafić do innych gmin.

Beneficjenci programu powinni pamiętać, że termin wypłaty świadczenia zależy od momentu złożenia wniosku. Im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej otrzymamy pieniądze z programu.

Co miesiąc 6,6 mln dzieci otrzymuje 500 plus. Do tej pory na wypłatę świadczenia rząd wydał 134 mld zł.

AT