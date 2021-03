Jadą ratować hotele Warmii i Mazur

Właściciele mazurskich hoteli oraz ich pracownicy są w drodze do Warszawy, gdzie przed kancelarią premiera będą zbierali podpisy pod petycją w obronie branży hotelarskiej na Warmii i Mazurach.

Piętnastoosobowa grupa wyruszyła dziś rano, żeby osobiście zaprotestować przeciw decyzji rządu o zamknięciu hoteli, pensjonatów ośrodków wczasowych, agroturystyki oraz restauracji w województwie warmińsko-mazurskim. Pod petycją podpisało się już ponad 500 osób. Konferencja prasowa zaplanowana jest na godz. 13 przed kancelarią prezesa rady ministrów.

— Zabraliśmy ze sobą transparenty i zamierzamy zbierać podpisy pod naszą petycją — mówi jeden z pomysłodawców petycji Karol Szczechowicz z Giżycka, pracownik Folwarka Łękuk. — Chcielibyśmy przekazać ją premierowi Mateuszowi Morawickiemu, ale czy ktokolwiek do nas wyjdzie i podejmie dialog, jeszcze nie wiemy. Planujemy konferencję prasową z udziałem przedstawicieli branży hotelarskiej. Mamy też wsparcie z izby zrzeszającej polskich hotelarzy.

Wielu właścicieli mazurskich hoteli i pensjonatów, choć nie będzie protestowało dziś osobiście przed kancelarią premiera, to wspiera akcję protestacyjną.

— Chcemy pracować, a nie protestować — mówią pracownicy mazurskich hoteli. — Zamykanie hoteli na Warmii i Mazurach to absurdalny pomysł. Większość ośrodków znajduje się wśród lasów i nad jeziorami, gdzie goście mają ograniczonych kontakt ze sobą, niskie, a nawet zerowe ryzyko zakażenia i nieograniczony dostęp do świeżego powietrza i kontaktu z naturą, co raczej wzmacnia niż osłabia organizm.

rs