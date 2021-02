Marcowy wiosenny weekend w Gdańsku!

„Olga” – skomponowana przez Jorge Antunesa do libretta Gersona Vale – to historia silnej i pełnej pasji kobiety, która poddała się ułudzie pięknych idei. Olga Benário Prestes, działaczka komunistyczna żydowskiego pochodzenia, całe swoje życie poświęciła walce o to, w co wierzyła – wolność jednostki. Aresztowana i zgładzona przez nazistów stała się jednym z symboli rewolucji.

Jorge Antunes – profesor Uniwersytetu w Brazylii, pionier muzyki elektronicznej – napisał operę w latach 1987–1997, ale zobaczyć ją mógł dopiero w 2006 roku, kiedy wystawiono ją po raz pierwszy na scenie Theatro Municipal de São Paulo.

Pomysłodawcą inscenizacji jest dyrygent José Maria Florêncio, dyrektor muzyczny Opery Bałtyckiej. Spektakl wyreżyserował dyrektor naczelny Opery – Romuald Wicza-Pokojski. Za scenografię odpowiada Hanna Wójcikowska- Szymczak.