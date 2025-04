"Europie grożą masowe ataki i masakry". Elon Musk ostrzega

"Mam nadzieję, że USA i Europa zdołają zawrzeć bardzo bliskie partnerstwo. Już jest sojusz, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej zacieśniony i silny" - powiedział.

"To moja nadzieja na przyszłość (...), to jest rada, jaką dałem prezydentowi Trumpowi" - zaznaczył Musk.

Wzrost liczby ataków we Włoszech i w Europie

Oświadczył również, zwracając się do uczestników zjazdu Ligi: "Widzimy ogromny wzrost liczby ataków we Włoszech i w Europie. Media starają się zredukować liczbę ataków terrorystycznych, ale coraz częściej dochodzi do zabijania ludzi".

"Zobaczymy masowe ataki, masowe masakry. Taka jest tendencja. To doprowadzi do prawdziwej masakry w Europie"- mówił Musk.

"Wasi przyjaciele, wasze rodziny , wszyscy będą zagrożeni. Liczby mówią jasno" - oświadczył.

PAP/red.