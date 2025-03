"Mama 4 plus". Od marca wzrosły emerytury

- Mamy, które nie wypracowały nawet minimalnej emerytury, ponieważ zrezygnowały z pracy lub nie podjęły jej, aby wychować przynajmniej czwórkę dzieci, mogą ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zwane „emeryturą Mama 4 plus”, po osiągnięciu 60. roku życia – mówi Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Warmii i Mazurach

- O świadczenie to mogą ubiegać się nie tylko kobiety, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci lub wychowały przynajmniej czworo dzieci, osiągnęły 60. rok życia i nie dysponują wystarczającymi środkami do życia, ale także mężczyźni spełniający określone warunki. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane ojcom po 65. roku życia w przypadku śmierci matki, porzucenia dzieci przez nią lub długotrwałego zaprzestania ich wychowywania – dodaje Anna Grabowska

Ile wynosi „emerytura Mama 4 plus”

Maksymalna kwota „matczynej emerytury” wynosi 1878,91 zł brutto. Taką gwarantowaną kwotę otrzymują osoby, które nie pobierają emerytury ani renty oraz nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki do życia. W przypadku osób, które już otrzymują świadczenie z ZUS, KRUS lub innego organu rentowego w wysokości niższej od najniższej emerytury, rodzicielskie świadczenie uzupełniające stanowi dopełnienie do tej kwoty. Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie stanowić różnicę między wysokością najniższej emerytury (1878,91 zł brutto) a wysokością pobieranej emerytury lub renty. Na przykład, jeśli obecnie wypłacana jest emerytura w wysokości 1000 zł brutto, rodzicielskie świadczenie uzupełniające wyniesie 878,91 zł brutto.

Co mówią statystyki

Na koniec 2024 roku w całym kraju rodzicielskie świadczenie uzupełniające z ZUS-u pobierało 59,6 tys. osób. Wśród nich 17 tys. otrzymywało to świadczenie w maksymalnej wysokości, natomiast 42,6 tys. korzystało z niego w połączeniu z innym świadczeniem, co stanowiło dopełnienie do kwoty gwarantowanej emerytury minimalnej. Średnia miesięczna wypłata rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w grudniu wyniosła 982,13 zł. W Na Warmii i Mazurach na koniec 2024 roku z programu Mama 4 Plus korzystało prawie 4 tys. osób. Wśród nich ponad 1,1 tys. otrzymywało pełną wysokość świadczenia, natomiast 2,9 tys. osób otrzymywało uzupełnienie do kwoty gwarantowanej minimalnej emerytury.

Świadczenie na wniosek

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest na wniosek, który składa się do Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS. Do wniosku (w ZUS należy użyć formularza ERSU) należy dołączyć m.in. oświadczenie dotyczące sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (w ZUS formularz ERU), zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie prawa do świadczenia. Przed podjęciem decyzji o przyznaniu świadczenia, Prezes ZUS lub Prezes KRUS ustali, czy spełniony jest warunek braku dochodu zapewniającego niezbędne środki do utrzymania. Niezbędne środki utrzymania ocenia się w odniesieniu do wysokości najniższej emerytury. Przy ocenie prawa do świadczenia uwzględniane są jedynie źródła dochodu osoby ubiegającej się o to świadczenie.