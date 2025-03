Rośnie liczba przeciwników "aborcji na życzenie"

Pracownia OGB sprawdziła, co Polacy sądzą o „prawie kobiet do przerywania ciąży do 12 tygodnia niezależnie od przyczyny”.

Wyniki badania omówił w materiale wideo zamieszczonym w mediach społecznościowych prezes OGB Łukasz Pawłowski.

"Co Polacy uważają, jeśli chodzi o liberalizację prawa aborcyjnego w Polsce? Zapytaliśmy, czy aborcja do 12 tygodnia bez żadnych warunków wstępnych powinna być legalna w Polsce. O to samo zapytaliśmy w 22, 23 i teraz w 25 roku. Musimy pamiętać, że te badania przeprowadzaliśmy już po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy te nastroje mocno się zmieniły. W 22 - 56 proc. mówiło, że tak, 35 proc. nie. Rok później był to rok wyborów parlamentarnych - 57 do 34, więc ten trend pro liberalizacji się zwiększył i mamy rok 2025 - 52 do 39 proc" - zaznaczył.

