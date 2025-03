Wiosna "strzeliła" im do głowy? Olsztyńska straż miejska interweniowała do ogniska w lesie

Temperatura w Olsztynie niekiedy pozwalała już na pozostawienie szalika w szafie, ale dla niektórych to za mało. Straż miejska musiała interweniować do grupy, która postanowiła zrobić sobie ognisko.

Rozpalanie ognisk w lesie, gdzie nie ma wyznaczonych do tego miejsc, naraża mieszkańców Olsztyna na odpowiedzialność karną.

Takie właśnie zgłoszenie otrzymał we wtorek (11 marca) dyżurny straży miejskiej. Według zgłaszającego grupa osób rozpaliła ognisko w lesie znajdującym się na Osiedlu Pieczewo.

— Po przybyciu na miejsce strażnicy miejscy zastali mężczyznę, który dokładał gałęzie do palącego się ogniska. Mężczyzna na polecenie strażników ugasił je i w związku z popełnieniem wykroczenia został ukarany mandatem — poinformowali w komunikacie olsztyńscy strażnicy miejscy.

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany (art. 82§3).