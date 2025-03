Straż miejska "wyłowiła" wrak z ul. Jeziornej

Strażnicy miejscy co jakiś czas "wyławiają" wraki z zakamarków Olsztyna. Tym razem opuszczone auty zostało odnalezione na ul. Jeziornej.

W poniedziałek (10 marca) strażnicy miejscy wystawili dyspozycję usunięcia pojazdu, który zaparkowany był przy ul. Jeziornej. Jego stan wskazywał, że był on od dawna nieużytkowany oraz nie posiadał tablic rejestracyjnych.

Na miejsce wezwana została laweta, która go odholowała. Samochód został usunięty na koszt właściciela, co oznacza, że to właśnie właściciel będzie musiał ponieść odpowiedzialność finansową za pozostawienie swojego auta w takim stanie.

Straż miejska apeluje do mieszkańców, by zgłaszali przypadki porzuconych aut, które blokują miejsca parkingowe lub stanowią zagrożenie dla porządku publicznego.