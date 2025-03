Mokotowscy kryminalni rozpracowali oszusta „na legendę” – wyłudził ponad 230 tys. zł

Czynności operacyjne, jakie wykonali policjanci, doprowadziły do zatrzymania 29-letniego mężczyzny, który brał udział w oszustwach na tzw. legendę. Prowadzone w mokotowskiej komendzie postępowania dotyczyły oszustwa, gdzie pokrzywdzeni odebrali telefon od osoby informującej ich o ciężkim stanie zdrowia członka rodziny oraz nakłaniając do przekazania oszczędności celem ratowania zagrożonego życia. Kiedy pokrzywdzeni zgodzili się to zrobić, do akcji wkroczył ,,mecenas”.

Niestety refleksja przyszła zbyt późno. Pokrzywdzeni zdecydowali się skontaktować z rodziną po czasie. Kiedy to zrobili, zorientowali się, że padli ofiarą oszustwa.

Policjanci szybko zajęli się sprawą. Ustalili, że to nie pierwsze tego typu przestępstwa w ostatnich dniach. W innych zgłoszonych przypadkach osoby najbliższe pokrzywdzonym potrąciły na pasach kobietę w ciąży. ,,Mecenas” miał im pomóc w uniknięciu kary. Dzięki współpracy z innymi jednostkami Policji funkcjonariusze ustalili, że ten sam mężczyzna pojawił się jeszcze w innych zgłoszeniach. Łączna suma strat poniesionych przez pokrzywdzonych to ponad 230 000 złotych.

Szeroko zakrojone działania operacyjne doprowadziły kryminalnych do 29-letniego mężczyzny. Po ustaleniu jakim pojazdem się porusza, kilka dni temu zatrzymali podejrzanego na jednej ze stacji paliw w Piotrkowie Trybunalskim.

Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie zatrzymany trafił w ręce mokotowskich śledczych. Zgromadzony przez funkcjonariuszy materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie podejrzanemu siedmiu zarzutów karnych, w tym sześciu w warunkach recydyw. 29-latek odpowie za oszustwa oraz posługiwanie się cudzym dokumentem.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Zgodnie z kodeksem karnym mężczyzna może podlegać karze pozbawienia wolności do 8 lat, a ze względu na swoją kryminalną przeszłość jego kara może ulec zwiększeniu o połowę.

Nie przekazujmy obcym osobom pieniędzy! Próbę oszustwa zgłoś, dzwoniąc pod numer 47 72 33 222 lub 112!

Przestępcy cały czas modyfikują swoje metody, aby zdobyć nasze pieniądze. Ofiarami oszustów padają nie tylko seniorzy, ale też osoby w średnim wieku. Zachowajmy czujność i rozwagę, Pamiętajmy, że przez telefon każdy może podać się za policjanta, pracownika banku lub krewnego! Nie przekazujmy nieznajomym swoich danych osobowych, informacji dostępowych do kont bankowych oraz gotówki, czy wartościowych przedmiotów. O każdej próbie oszustwa powiadom Policję!

asp. szt. Marta Haberska/ks

mat. policji