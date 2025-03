Co z aresztem dla Mateckiego? "Nie ma decyzji"

Nie ma decyzji czy będzie wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie posła Dariusza Mateckiego. Nie jest to przesądzone, zdecyduje prokurator po przeprowadzeniu wszystkich czynności - zaznaczył w piątek rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.

Funkcjonariusze ABW zatrzymali w piątek rano posła Mateckiego. Prok. Nowak poinformował na konferencji po godz. 10.00, że funkcjonariusze ABW nadal prowadzą standardową procedurę, zostało m.in. przeprowadzone przeszukanie zatrzymanego. Według rzecznika PK w ciągu godziny, dwóch poseł zostanie dowieziony do Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszy zarzuty.

Nowak zaznaczył, że jest zgoda Sejmu na wystąpienie przez prokuraturę do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie posła, ale "nie ma decyzji co do tego, czy taki wniosek będzie".

Dodał, że "trzeba postawić zarzuty, przesłuchać podejrzanego" i podkreślił, że trzeba pamiętać, iż wszelkie dotychczasowe wypowiedzi posła to nie jest dowód w sprawie, tylko wypowiedzi o "charakterze politycznym, publicystycznym".

Rzecznik PK zaznaczył, że prokurator po postawieniu zarzutów, uzyskaniu wyjaśnień zdecyduje czy "zachodzi konieczność zastosowania środków zapobiegawczych i jakich". "Absolutnie nie jest przesądzone to, że będzie wniosek o areszt w dniu dzisiejszym skierowany" - dodał.

Zapytany o zasadność zatrzymania i sposób jego wykonania, w sytuacji gdy poseł zmierzał do prokuratury, Nowak powiedział, że prokuratura w żaden sposób nie odpowiada za sposób zatrzymania. Zaznaczył zarazem, że jego wypowiedź nie oznacza negatywnej oceny tego zatrzymania. Rzecznik PK wyjaśnił, że prokurator po otrzymaniu dokumentacji z Sejmu zlecił zatrzymanie posła i na tym jego rola się skończyła, prokurator nie był obecny przy zatrzymaniu.

Na uwagę, że jako uzasadnienie zatrzymania posła podawana jest obawa matactwa z jego strony, ale postępowanie prowadzone jest od wielu miesięcy i gdyby Matecki chciał mataczyć mógłby to już robić, prok. Nowak odpowiedział, że "materiał dowodowy potwierdza próby mataczenia przez Dariusza Mateckiego stąd ta decyzja, aby to dalsze mataczenie uniemożliwić".

