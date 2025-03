Chiny odkryły "nieskończone źródło energii". Złoża toru mogą wystarczyć na wieki

Odkryte w Chinach złoża toru mogą zapewnić energię dla kraju przez kolejne 60 tys. lat, jeśli uda się je w pełni wykorzystać. Rzadki pierwiastek może zostać użyty w nowym typie reaktorów, a ich testy rozpoczną się wkrótce na pustyni Gobi. Branżowe media określają to źródło energii jako niemal nieskończone.

W Chinach odkryto aż 233 stanowiska bogate w tor, co może przynieść milion ton tego cennego pierwiastka – informuje South China Mining Post. Geolog, który udzielił wywiadu, stwierdził, że przez cały czas pod naszymi stopami znajdowało się niemal nieskończone źródło energii, w przeciwieństwie do paliw kopalnych, o które toczyły się walki przez ponad wiek.

Odkrycie złóż toru w Chinach to dobra wiadomość dla kraju, który od 2011 roku rozwija technologię reaktorów wykorzystujących ten pierwiastek, chłodzonych stopionymi solami. Pierwszy taki reaktor ma powstać na pustyni Gobi, a jego budowa rozpocznie się w tym roku. Złoża zostały ujawnione dzięki krajowemu programowi badawczemu, który zbadał geologiczne rezerwy toru. Raport podsumowujący badania, zakończone w 2020 roku, opublikowano niedawno w "Geological Review".

Jeszcze kilka lat temu złoża toru w Chinach uznawano za niewielkie, szacując je na 100 tys. ton. Okazało się jednak, że mogą one być nawet 10 razy większe. Tor ma potencjał, by stanowić alternatywę dla uranu w energetyce jądrowej, a program wykorzystania tego pierwiastka w reaktorach opracowano już w latach 50. XX wieku w Indiach. Eksperci jednak ostrzegają, że wydobycie i obróbka toru będą wymagały zaawansowanych technologii i dużych inwestycji. Choć do tej pory największe złoża toru znajdowały się w Indiach, Chiny mogą mieć duży potencjał. Monacyt, główne źródło toru, występuje m.in. w rejonie Szklarskiej Poręby.

Źródło: zielona.interia.pl