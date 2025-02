MISTRZOWIE MOTORYZACJI 2025. Zgłoś do akcji kierowców, instruktorów, mechaników i warsztaty a także firmy transportowe i autodetailingowe

Znasz dobrego kierowcę zawodowego? A może polecasz sprawdzonego mechanika lub warsztat samochodowy? Wiesz, który instruktor najlepiej przygotowuje do egzaminu na prawo jazdy? Może znasz godną zaufania firmę transportową lub spedycyjną? Albo profesjonalnego doradcę ds. sprzedaży samochodów, który pomógł Ci znaleźć wymarzone auto? Zgłoś swoich faworytów do akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym wczasy i nagrody pieniężne!

KLIKNIJ i PRZEŚLIJ

zdjęcie motocykla

do akcji ALE MOTOR!

____________________

Rozpoczynamy Mistrzów Motoryzacji - największy ogólnopolski plebiscyt motoryzacyjny, w którym zwycięzców wybiorą ci, którzy mają do tego największe prawo - klienci branży motoryzacyjnej. W naszym województwie plebiscyt prowadzi "Gazeta Olsztyńska" oraz serwis www.naszemiasto.pl. Przez dwa miesiące rankingi najbardziej polecanych specjalistów z branży motoryzacyjnej będą publikowane w naszych serwisach internetowych, a także w gazetach. ____________________Rozpoczynamy Mistrzów Motoryzacji - największy ogólnopolski plebiscyt motoryzacyjny, w którym zwycięzców wybiorą ci, którzy mają do tego największe prawo - klienci branży motoryzacyjnej. W naszym województwie plebiscyt prowadzi "Gazeta Olsztyńska" oraz serwis www.naszemiasto.pl. Przez dwa miesiące rankingi najbardziej polecanych specjalistów z branży motoryzacyjnej będą publikowane w naszych serwisach internetowych, a także w gazetach.

- Plebiscyt ten stał się już naszą tradycją, mocno wyczekiwaną nie tylko przez zmotoryzowanych Czytelników i Internautów, ale również samych przedstawicieli branży - mówi Daria Jankiewicz-Kaczmarek, która jest odpowiedzialna za realizację Mistrzów Motoryzacji we wszystkich gazetach Polska Press Grupy. - W tym roku, po raz kolejny, plebiscyt zakończymy podczas XII DUB IT Tuning Festival w Kielcach, prawdziwego święta fanów czterech kółek - dodaje.

NOWOŚĆ!

Nagrody dla doradców

ds. sprzedaży samochodów

Po raz pierwszy w historii plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji zostaną przyznane nagrody w nowej kategorii - Doradca ds. sprzedaży samochodów. - Jej dodanie jest odpowiedzią na sugestie, które otrzymaliśmy w ubiegłym roku po poprzedniej edycji plebiscytu. Pojawiły się głosy, że powinniśmy nagrodzić nie tylko tych, którzy samochody naprawiają czy uczą nimi jeździć, lecz także tych, którzy je sprzedają - wyjaśnia Daria Jankiewicz-Kaczmarek.

Dziesięć kategorii plebiscytu

W plebiscycie Mistrzowie Motoryzacji osobno w każdym mieście i powiecie zostaną przyznane indywidualne tytuły Mechanik Roku. Analogicznie w skali miast i powiatów zostaną nagrodzone warsztaty samochodowe.

W skali dużych miast i złożonych z kilku powiatów regionów naszego województwa zostanie przyznany tytuł w indywidualnej kategorii Kierowca Roku, Instruktor Jazdy Roku oraz nagroda Szkoła Jazdy Roku.

Z kolei w odniesieniu do całego województwa zostaną przyznane indywidualne nagrody Doradca ds. sprzedaży samochodów, Firma Transportowa Roku, Auto Detailing Roku, a także Ale Fura! i Ale Motor!.

Laureaci awansują do ogólnopolskich finałów. We wspólnym dla indywidualnych kategorii Kierowca Roku, Mechanik Roku oraz Instruktor Jazdy Roku finale ogólnopolskim, główną nagrodą będzie - 40 000 złotych.

W ogólnopolskich finałach kategorii Doradca ds. sprzedaży samochodów Roku, Firma Transportowa Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Szkoła Jazdy Roku oraz Auto Detailing Roku, a także w kategoriach Ale fura! i Ale motor! na zwycięzców czekać będą nagrody finansowe w wysokości 5000 złotych.



Zdjęcia do kalendarza

W konkursach ALE FURA! i ALE MOTOR! swoimi samochodami i motocyklami będą mogli pochwalić się nasi Czytelnicy, dla których motoryzacja to wielka pasja.

Stworzymy galerię wyjątkowych samochodów i motocykli z naszego regionu, pojazdów z historią, z których ich właściciele są dumni. Zdjęcia dwunastu wybranych w głosowaniu Czytelników samochodów i dwunastu motocykli trafią na strony kalendarza na 2026 rok. Dodatkowo samochód i motocykl, które zdobędą najwięcej głosów zdobić będą również okładkę specjalnego dodatku do naszej gazety podsumowującego akcję Mistrzowie Motoryzacji i prezentującego laureatów.

Właściciele trzech samochodów, które w naszym województwie zdobędą najwięcej głosów, awansują do ogólnopolskiego finału. Tam reprezentanci wszystkich regionów będą walczyć o tytuły Fura Roku i Motor Roku.

Świetna okazja

do wypromowania się

Udział w Plebiscycie to bardzo dobra okazja do skutecznej promocji. Dlaczego?

- Liderów rankingów akcji Mistrzowie Motoryzacji będziemy regularnie prezentować na łamach gazety, w galeriach na stronach naszego serwisu internetowego oraz w postach na Facebooku.

- Podsumowaniem akcji będzie specjalny dodatek, który zostanie dołączony do całego nakładu naszej gazety i w którym przedstawimy laureatów. Z pewnością dodatek ten stanie się przewodnikiem po branży motoryzacyjnej w naszym województwie.

- Przede wszystkim jednak uczestnicy plebiscytu mogą liczyć na dużą promocję w mediach społecznościowych. Na zwycięzców w każdej kategorii w skali województwa czeka specjalna nagroda - profesjonalna kampania promocyjna na Facebooku. Taka promocja z pewnością zagwarantuje pozyskanie wielu klientów.

Wyjątkowa nagroda

- praktyczne szkolenie

Wśród nagród, które zaplanowaliśmy dla laureatów plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji, znajdzie się szkolenie online z social mediów.

- Jego uczestnicy dostaną garść inspiracji dotyczących tworzenia różnorodnego contentu na potrzeby mediów społecznościowych. Nauczą się tworzyć popularne rolki, a także dowiedzą się, jak działają algorytmy. Ważnym tematem podczas szkolenia będzie również nauka samodzielnego tworzenia kampanii reklamowych na Instagramie i Facebooku. Będzie też czas na zadawanie pytań - zapowiada Daria Jankiewicz-Kaczmarek.

Zdobyte umiejętności będą mogły zostać wykorzystane jako prawdziwa siła napędowa dla biznesu! Dzięki praktycznemu wymiarowi szkolenia uczestnicy będą w stanie błyskawicznie wdrożyć nowe umiejętności, co z kolei otworzy drzwi do zdobywania nowych klientów. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat, potwierdzający udział w szkoleniu.

Wielka gala

podczas XII DUB IT

Tuning Festival

Uroczyste zakończenie plebiscytu odbędzie się podczas XII DUB IT Tuning Festival - to wydarzenie stworzone specjalnie dla pasjonatów motoryzacji. W weekend 12 i 13 lipca 2025 roku Kielce zamienią się w miejsce, gdzie zobaczyć można kilkaset wyselekcjonowanych aut, które przyśpieszą bicie serca każdemu miłośnikowi tuningu i motoryzacji. Jak co roku jest to obowiązkowe wydarzenie w kalendarzu każdego miłośnika motoryzacji.

Podczas uroczystej gali nagrody odbiorą laureaci plebiscytu - zwycięzcy z każdego województwa w każdej kategorii, a w najważniejszym momencie uroczystości zostaną także wręczone główne nagrody dla zwycięzców ogólnopolskich finałów akcji.

Nagrody w kategorii powiatowej

MECHANIK ROKU

Mechanicy, którzy w każdym mieście lub powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

- tytuł Mechanika Roku w mieście lub powiecie,

- dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w mieście lub powiecie,

- prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety,

- zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji swoich usług w mediach społecznościowych.

Mechanik, który zajmie pierwsze miejsce w wojewódzkim rankingu zwycięzców z miast i powiatów otrzymają:

- tytuł Mechanika Roku w naszym województwie,

- statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w województwie,

- dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji,

- prezentację w specjalnym dodatku do gazety,

- awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu, w którym nagrodą jest 40 000 złotych,

- nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych.

Mechanicy, który zajmą miejsca od 2 do 10 w wojewódzkim rankingu zwycięzców z miast i powiatów także awansują do ogólnopolskiego finału, w którym nagrodą jest 40 000 złotych.

Nagrody w kategorii regionalnej

INSTRUKTOR JAZDY ROKU

i KIEROWCA ROKU

Instruktorzy jazdy i Kierowcy, którzy w każdym mieście lub regionie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

- tytuł Instruktora Jazdy Roku lub Kierowcy Roku w mieście lub regionie,

- dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w mieście lub regionie,

- prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety,

- zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji swoich usług w mediach społecznościowych,

- awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu, w którym nagrodą jest 40 000 złotych.

Instruktor Jazdy i Kierowca, którzy zajmą pierwsze miejsca w wojewódzkim rankingu zwycięzców z miast i regionów otrzyma:

- tytuł Instruktora Jazdy Roku i Kierowcy Roku w naszym województwie,

- statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w województwie,

- dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji,

- prezentację w specjalnym dodatku do gazety,

- nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych.

Nagrody w kategorii powiatowej

WARSZTAT SAMOCHODOWY



Warsztaty samochodowe, które w każdym mieście lub powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

- tytuł Warsztat Samochodowy Roku w mieście lub powiecie,

- dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w mieście lub powiecie,

- prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety,

- zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji swoich usług w mediach społecznościowych.

Warsztat Samochodowy, który zajmie pierwsze miejsce w wojewódzkim rankingu zwycięzców z miast i powiatów otrzymają:

- tytuł Warsztatu Samochodowego Roku w naszym województwie,

- statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w województwie,

- dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji,

- prezentację w specjalnym dodatku do gazety,

- awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu,

- voucher na reklamę warsztatu lub firmy na łamach naszej gazety lub na stronach serwisu internetowego o wartości 5000 złotych,

- nagrodę specjalną: kampanię reklamową na Facebook'u prezentującą warsztat lub firmę jako zwycięzcę plebiscytu w województwie.

Warsztaty Samochodowe, które w wojewódzkim rankingu zwycięzców z miast i powiatów zajmą miejsca drugie i trzecie otrzymają dyplomy i także awansują do ogólnopolskiego finału plebiscytu.

Nagrody w kategorii regionalnej

SZKOŁA JAZDY ROKU



Właściciele Szkół Jazdy, które w każdym mieście lub regionie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

- tytuł Szkoły Jazdy Roku w mieście lub regionie,

- prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety,

- zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji swoich usług w mediach społecznościowych.

Właściciel szkoły jazdy, która zajmie pierwsze miejsce w wojewódzkim rankingu zwycięzców z miast i regionów otrzyma:

- tytuł Szkoły Jazdy Roku w naszym województwie,

- statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w województwie,

- dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji,

- prezentację w specjalnym dodatku do gazety,

- nagrodę specjalną: kampanię reklamową na Facebook'u prezentującą szkołę jako zwycięzcę plebiscytu w województwie

- awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu,

- voucher na reklamę Szkoły Jazdy na łamach naszej gazety lub na stronach naszego serwisu internetowego o wartości 5000 złotych.

Właściciele szkół jazdy, które w wojewódzkim rankingu zwycięzców z miast i powiatów zajmą miejsca drugie i trzecie otrzymają dyplomy i także awansują do ogólnopolskiego finału plebiscytu.



Nagrody w wojewódzkich kategoriach

AUTO DETAILING ROKU oraz

FIRMA TRANSPORTOWA ROKU

Właściciele warsztatów auto detailingu i firm transportowych, które zdobędą najwięcej głosów w naszym województwie otrzymają:

- tytuł Auto Detailingu Roku lub Firmy Transportowej Roku w naszym województwie,

- statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w województwie,

- prezentację w specjalnym dodatku do gazety,

- nagrodę specjalną: kampanię reklamową na Facebook'u prezentującą firmę jako zwycięzcę plebiscytu w województwie,

- awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu,

- dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji,

- voucher na reklamę warsztatu auto detailingu lub firmy transportowej na łamach naszej gazety lub na stronach naszego serwisu internetowego o wartości 5000 złotych,

- zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji swoich usług w mediach społecznościowych.

Właściciele warsztatów auto detailingu i firm transportowych które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

- dyplom,

- zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji swoich usług w mediach społecznościowych,

- prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety,

- awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu.

Nagrody w wojewódzkiej kategorii

DORADCA DS. SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW

Doradcy ds. sprzedaży samochodów, którzy zdobędą najwięcej głosów w naszym województwie otrzymają:

- tytuł Doradcy ds. sprzedaży samochodów Roku w naszym województwie,

- statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu w województwie,

- prezentację w specjalnym dodatku do gazety,

- zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji swoich usług w mediach społecznościowych,

- awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu,

- dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji,

- nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych.

Doradcy ds. sprzedaży samochodów, którzy w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

- dyplom,

- zaproszenie do udziału w profesjonalnym szkoleniu online poświęconym promocji swoich usług w mediach społecznościowych,

- prezentację na liście laureatów w specjalnym dodatku do gazety,

- awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu.

Nagrody w kategoriach wojewódzkich

ALE FURA! i ALE MOTOR!

Właściciele 12 samochodów i 12 motocykli, które w wojewódzkich kategoriach ALE FURA! i ALE MOTOR! zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

- publikację zdjęcia samochodu lub motocykla w kalendarzu na 2026 rok,

- pięć egzemplarzy kalendarza.

Właściciele samochodu lub motocykla, które w wojewódzkich kategoriach ALE FURA! i ALE MOTOR! zajmą pierwsze miejsca dodatkowo otrzymają:

- statuetkę i dyplom wręczane podczas gali,

- publikację dodatkowego zdjęcia samochodu lub motocykla na okładce kalendarza,

- zaproszenie na ogólnopolską Galę Plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji,

- publikację zdjęcia ze swoim samochodem na okładce specjalnego dodatku do gazety,

- bon na paliwo o wartości 1000 złotych,

- awans do ogólnopolskiego finału konkursu.

Właściciele samochodów i motocykli, które w wojewódzkich kategoriach ALE FURA! i ALE MOTOR! zajmą drugie i trzecie miejsce dodatkowo otrzymają:

- publikację zdjęcia ze swoim samochodem w dodatku do gazety,

- awans do ogólnopolskiego finału konkursu plebiscytowego,

- bon na paliwo o wartości 500 złotych.

NAGRODY

W OGÓLNOPOLSKICH

FINAŁACH

W ogólnopolskim finale, w którym łącznie udział wezmą laureaci z każdego województwa w kategoriach Doradca ds. sprzedaży samochodów Roku, Mechanik Roku, Kierowca Roku i Instruktor Jazdy Roku, którzy uzyskali awans do finału, główną nagrodę będzie 40 000 złotych. Zwycięzca oczywiście otrzyma także statuetkę i dyplom.

Laureaci, którzy w ogólnopolskim finale zajmą miejsca od 2 do 10 zdobędą dyplomy i vouchery na wczasy o wartości 5000 złotych, które będzie można wykorzystać na wybraną wycieczkę z oferty biura podróży Itaka.

Nagrody w ogólnopolskim finale, w którym wezmę udział laureaci w kategoriach: Auto Detailing Roku, Warsztat Roku, Firma Transportowa Roku i Szkoła Jazdy Roku:

Za zajęcie pierwszego miejsca w finale ogólnopolskim laureat w każdej z kategorii otrzyma:

- statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu,

- nagrodę finansową wysokości 5000 złotych,

- dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji.

Nagrody w ogólnopolskim finale w kategoriach: Ale Fura! i Ale Motor!:

Za zajęcie pierwszego miejsca w finale ogólnopolskim laureat w każdej z kategorii otrzyma:

- statuetkę i dyplom potwierdzający zdobycie tytułu,

- nagrodę finansową wysokości 5000 złotych,

- dwuosobowe zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji.

Za zajęcie miejsc drugiego i trzeciego w finale ogólnopolskim laureaci z kategorii Ale Fura! i Ale Motor! otrzymają:

- dyplom,

- dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w komfortowym hotelu ze SPA.

__________

Patronami akcji są ogólnopolski magazyn Motosalon oraz serwis internetowy www.motofakty.pl



www.targikielce.pl





__________ Partnerem akcji są Targi Kielce, organizator XII Dub It Tuning Festival__________

Informacji o akcji udziela:

Anna Jeżewska

tel. 695 119 847

(pn-pt w godz. 9-15)

e-mail: mistrzowie.motoryzacji@polskapress.pl