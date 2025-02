Dotacje na pompę ciepła – czy można je łączyć z programem Mój Prąd i dopłatą do fotowoltaiki?

Transformacja energetyczna w Polsce nabiera tempa. Coraz więcej gospodarstw domowych decyduje się na ekologiczne rozwiązania, które pozwalają zaoszczędzić pieniądze i zadbać o środowisko. Jeśli zastanawiasz się nad wymianą systemu grzewczego, masz do wyboru kilka możliwości dofinansowania. Zastanawiasz się, czy można łączyć dotacje na pompę ciepła z programem Mój Prąd wspierającym fotowoltaikę? Eksperci potwierdzają – jest to nie tylko możliwe, ale wręcz wskazane. Poszczególne programy wsparcia zostały tak skonstruowane, aby zachęcić mieszkańców do kompleksowej modernizacji energetycznej.

Czym jest pompa ciepła?

Pompa ciepła to nowoczesne, ekologiczne urządzenie, które pobiera energię cieplną z otoczenia – z powietrza, gruntu lub wody – i przetwarza ją na ciepło do ogrzania domu. Urządzenie nagrzewa pomieszczenia, zużywając przy tym znacznie mniej energii elektrycznej niż tradycyjne piece. Pompa ciepła jest bardziej przyjazna środowisku niż kotły na paliwa stałe i może generować znaczne oszczędności w rachunkach za ogrzewanie. Z tego powodu coraz więcej osób decyduje się na jej instalację w domu jednorodzinnym. Ponieważ jest to dość kosztowna inwestycja, powstało kilka programów, w ramach których można otrzymać dofinansowanie do jej realizacji.

Programy dofinansowania do pomp ciepła

Aktualnie najważniejsze źródła finansowego wsparcia dla osób, które są zdecydowane na instalację pompy ciepła to:

- Program Moje Ciepło – przewidywane dofinansowanie wynosi do 21 000 zł. Program skierowany jest przede wszystkim do osób budujących nowy dom jednorodzinny. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz od tego, czy beneficjenci posiadają kartę dużej rodziny.

- Program Czyste Powietrze – wysokość wsparcia, jaką można uzyskać, wynosi do 30 000 zł. Program ten można łączyć z innymi formami dofinansowania, aby jeszcze bardziej obniżyć koszty inwestycji. Warunkiem jest spełnienie określonych kryteriów technicznych i formalnych.

Fotowoltaika i pompy ciepła, czyli połączenie idealne

Program Mój Prąd stanowi doskonałe uzupełnienie inwestycji w pompę ciepła. Można otrzymać do 5000 zł dofinansowania na instalację fotowoltaiczną, która będzie zasilać pompę ciepła. To oznacza, że energia elektryczna potrzebna do jej działania będzie praktycznie darmowa. Warunkiem jest, aby instalacja fotowoltaiczna została oddana do użytku po 1 lutego 2020 roku. Moc paneli nie może przekraczać 10 kWp, a sama inwestycja musi zostać zgłoszona do operatora sieci.

Pompy ciepła są urządzeniami elektrycznymi, które do swojego działania wykorzystują energię elektryczną. Dzięki fotowoltaice możemy tę energię pozyskiwać niemal za darmo bezpośrednio z własnej instalacji. Przykładowo, pompa ciepła o mocy 3–5 kW zużywa około 1–1,5 kWh energii elektrycznej na godzinę pracy. Przy odpowiednio dobranej instalacji fotowoltaicznej można pokryć niemal 100% zapotrzebowania na energię dla takiego urządzenia.

Jak skutecznie uzyskać dofinansowanie?

Aby maksymalnie wykorzystać dostępne dofinansowania, sprawdź dokładnie warunki każdego programu, w którym chcesz wziąć udział. W następnej kolejności przygotuj wymaganą dokumentację. Złóż wnioski w podanym terminie. Wybierz sprawdzonego wykonawcę i rozpocznij inwestycję. Warto wiedzieć, że w ramach programu Czyste Powietrze, można skorzystać z prefinansowania, co oznacza, że pieniądze trafiają na Twoje konto jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji – takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia zachowanie płynności finansowej.

Jak łączyć dotacje na pompę ciepła i fotowoltaikę – podsumowanie

Najważniejsze możliwości łączenia programów:

- dotacja z programu Mój Prąd może współistnieć z dofinansowaniem na pompę ciepła,

- można jednocześnie skorzystać ze wsparcia z Czystego Powietrza i Mojego Prądu,

- ulga termomodernizacyjna działa niezależnie od pozostałych form wsparcia.

Połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła to strategia, która pozwala na:

- znaczące obniżenie kosztów eksploatacji pompy ciepła,

- uniezależnienie się od wahań cen energii,

- redukcję emisji CO2,

- zwiększenie wartości nieruchomości.