Znamy nominacje do Orłów. "Biała odwaga" z 15 nominacjami

Podczas środowej (12 lutego) konferencji prasowej prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński podkreślił, że rozpoczyna się "nowy rozdział w historii Orłów", ponieważ Polskie Nagrody Filmowe wracają do TVP.

— Ostatnich osiem lat to była znakomita współpraca z Canal+, który również jest przyjacielem polskiego filmu. Tak się składa, że Telewizja Polska i Canal+ często szły pod rękę. Bardzo dziękujemy Canal+ za to, jak się przyczynił do propagowania Polskich Nagród Filmowych. Dziękujemy Canal+, ale również wszystkim pracownikom i pracowniczkom tej stacji. Bądźcie z nami, oglądajcie transmisję – tym razem w Telewizji Polskiej — powiedział.

Jabłoński przypomniał, że nominowanych do tegorocznych, 27. Orłów wyłoniło blisko 1 tys. twórców zrzeszonych w Polskiej Akademii Filmowej.

— 1 tys. osób, 1 tys. najlepszych filmowców to jest potężna siła. Jak wiecie, nie ograniczamy się tylko do nagród. Jesteśmy gotowi w sytuacji zbliżającego się ewidentnie kryzysu polskiej kinematografii wykorzystać tę moc do tego, by zaproponować ogromny program reform. Potrzebujemy ich, żeby polskie filmy nie tylko w Polsce zdobywały publiczność, ale podróżowały po świecie, bo taki jest nasz cel — stwierdził.

Dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut zwrócił uwagę, że "ostatnich kilkanaście miesięcy to czas wielkich powrotów".

— Cieszymy się, że wróciły Polskie Nagrody Filmowe. Andrzej Pągowski powiedział kiedyś bardzo ładnie, że Polskie Nagrody Filmowe to lustro, w którym odbija się kondycja polskiej kinematografii. TVP od zawsze wspierała polską kinematografię, film, serial, bo to są elementy kultury, a kultura to kluczowy element misji publicznej. Jesteśmy właśnie po to, żeby tę misję publiczną pięknie realizować — podsumował.

Tym razem największe uznanie członków PAF zyskała "Biała odwaga" Marcina Koszałki. Zdobyła 15 nominacji - w kategoriach najlepszy film, reżyseria, scenariusz, główna rola męska (Filip Pławiak), główna rola kobieca (Sandra Drzymalska), drugoplanowa rola kobieca (Wiktoria Gorodeckaja), drugoplanowa rola męska (Jakub Gierszał i Julian Świeżewski), zdjęcia (Koszałka), muzyka, montaż, scenografia, kostiumy, charakteryzacja oraz dźwięk.

Zaraz za "Białą odwagą" uplasowała się "Dziewczyna z igłą". Obraz Magnusa von Horna ubiega się o 13 statuetek - dla najlepszego filmu, reżysera, za scenariusz, pierwszoplanową rolę kobiecą (Vic Carmen Sonne), drugoplanową rolę kobiecą (Trine Dyrholm), zdjęcia (Michał Dymek), odkrycie roku (Frederikke Hoffmeier), muzykę, montaż, scenografię, kostiumy, charakteryzację i dźwięk.

Siedem szans na Orły - za film, reżyserię, scenariusz, zdjęcia, scenografię, kostiumy i dźwięk - ma "Strefa interesów" Jonathana Glazera. Po pięć nominacji trafiło do "Simony Kossak" i "Kobiety z...". Film Adriana Panka może zostać doceniony za muzykę, scenografię, kostiumy, główną rolę kobiecą (Sandra Drzymalska) i drugoplanową rolę kobiecą (Agata Kulesza). Tymczasem obraz Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta wyróżniono w kategoriach główna rola kobieca (Małgorzata Hajewska-Krzysztofik), drugoplanowa rola kobieca (Joanna Kulig), zdjęcia (Michał Englert), montaż i scenografia.

Najlepszym filmem - oprócz "Białej odwagi", "Dziewczyny z igłą" i "Strefy interesów" - może się okazać "Kulej. Dwie strony medalu" Xawerego Żuławskiego lub "To nie mój film" Marii Zbąskiej, a najlepszym filmowym serialem fabularnym - "Idź przodem, bracie" Macieja Pieprzycy, "Lady Love" Bartosza Konopki, "Matki pingwinów" Klary Kochańskiej-Bajon i Jagody Szelc, "Rojst Millenium" Jana Holoubka lub "Śleboda" Michała Gazdy i Bartosza Blaschkego.

W kategorii najlepszy dokument nominowano "Drzewa milczą" Agnieszki Zwiefki, "8. Dzień Chamsinu" Zvika Gregory'ego Portnoya, "Gdy powieje harmattan" Edyty Wróblewskiej, "Las" Lidii Dudy i "Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa" Elizy Kubarskiej. Z kolei statuetka dla filmu europejskiego może przypaść "Anatomii upadku" Justine Triet, "Biednym istotom" Yorgosa Lanthimosa, "Emilii Perez" Jacques'a Audiarda, "Konklawe" Edwarda Bergera lub "20 dniom w Mariupolu" Mścisława Czernowa.

Do kogo trafią Orły - dowiemy się podczas gali, która odbędzie się 10 marca. A już 5 marca poznamy laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia.

W 2024 r. najlepszym filmem została "Zielona granica" Agnieszki Holland. W poprzednich latach statuetkę otrzymali "IO" Jerzego Skolimowskiego, "Aida" Jasmili Zbanic, "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego, "Boże Ciało" Jana Komasy, "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego oraz "Cicha noc" Piotra Domalewskiego.

Źródło: PAP/red.