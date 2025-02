Farrah Fawcett: Ikona lat 70. i gwiazda "Aniołków Charliego", która zmarła na oczach całego świata

Farrah Fawcett była ikoną stylu i seksapilu lat 70. i 80., a sławę przyniosła jej rola w serialu Aniołki Charliego (1976-77). Choć grała tylko dwa lata, stała się najpopularniejszym z "Aniołków", przewyższając popularnością Jaclyn Smith i Kate Jackson. Jej fryzura i styl – jeansy, dzwony, sweterki z dekoltem w kształcie V – inspirowały miliony kobiet na całym świecie. Mimo sukcesu, Fawcett nie chciała być kojarzona wyłącznie z tą rolą.

Farrah Fawcett, ikona stylu i seksapilu lat 70. i 80., zyskała światową sławę dzięki roli w serialu Aniołki Charliego (1976-77). Choć występowała w nim zaledwie dwa lata, szybko stała się najpopularniejszym z "Aniołków", przewyższając Jaclyn Smith i Kate Jackson. Jej charakterystyczna fryzura i modowy styl – jeansy, dzwony i sweterki z dekoltem w kształcie V – inspirowały miliony kobiet na całym świecie. Pomimo ogromnego sukcesu, Fawcett dążyła do tego, by nie być kojarzoną wyłącznie z tą rolą.

To miłość sprawiła, że Farrah nie wróciła do rodzinnych stron. Modelka poznała Lee Majorsa, gwiazdę serialu westernowego The Big Valley. Para zaczęła się spotykać, a w 1973 roku wzięli ślub. To właśnie mąż zapoznał ją z Aaronem Spellingiem, który obsadził ją w roli Jill Munroe w Aniołkach Charliego.

Farrah Fawcett dbała o dom, podczas gdy jej mąż, Lee Majors, spędzał czas z kolegami. Mimo to, Majors czuł dumę, mając tak piękną żonę, o czym mówił w wywiadzie, przyznając, że czuł się zazdrosny o mężczyzn, którzy patrzyli na jego kobietę. Ich małżeństwo nie trwało jednak długo. Po trzech latach separacji, każde z nich poszło w swoją stronę. Po tym, jak Farrah opowiedziała o kryzysie, "The National Enquirer" ujawnił jej romans z Ryanem O'Nealem, aktorem i przyjacielem Majorsa. Farrah przyznała, że była przytłoczona jego atrakcyjnością i po raz pierwszy podjęła decyzję, która uczyniła ją szczęśliwą.

Po rozwodzie z Majorem, Farrah Fawcett związała się z Ryanem O'Nealem. W 1985 roku para powitała na świecie syna, Redmonda. Media spekulowały na temat ich ślubu, ale nigdy oficjalnie nie zamieszkali razem. W 1997 roku Farrah odkryła, że jej ukochany zdradzał ją z 25-letnią modelką Leslie Stefanson.

Farrah Fawcett i Ryan O'Neal rozstali się na cztery lata, jednak ponownie się zeszli, gdy Farrah dowiedziała się, że O'Neal choruje na białaczkę. Oświadczył się jej w szpitalu, ale mimo wyzdrowienia nigdy się nie pobrali. W 2006 roku to Farrah zachorowała na nowotwór jelita grubego, a teraz to O'Neal opiekował się nią. Po tym, jak udało jej się pokonać chorobę, rak powrócił po roku. Aktorka zdecydowała się nagrać film dokumentujący jej walkę z chorobą, który obejrzało 9 milionów widzów. 25 czerwca 2009 roku, kilka tygodni po emisji, Farrah zmarła.

