RAZEM NAJLEPIEJ. Kochasz? Wyślij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii zakochanych par i wygraj 50 000 zł na realizację Waszych marzeń

Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety, który ukaże się w Walentynki. Z par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

Dokładnie 14 lutego, w Święto Zakochanych rozpoczniemy naszą walentynkową akcję. - Do udziału w niej zapraszamy wszystkie szczęśliwe pary. Wystarczy, że prześlecie do nas Wasze wspólne zdjęcie. Trafi ono do wielkiej galerii zakochanych par z naszego regionu. Opublikujemy je także w naszej gazecie - zapowiada Daria Jankiewicz-Kaczmarek, menedżer plebiscytów.

Do wybranego zdjęcia możecie dołączyć również życzenia dla ukochanej osoby z okazji Święta Zakochanych oraz/albo napisać parę słów o historii Waszej znajomości, o jej początkach i czasie, który wspólnie przeżywacie. To może być oryginalna niespodzianka z okazji Walentynek!

Z nadesłanych zdjęć powstaną dwie galerie, w których osobno zaprezentujemy pary, które są ze sobą mniej niż siedem lat oraz te z dłuższym stażem. Przesłane zdjęcie nie musi być profesjonalną fotografią. Może to być zwykłe zdjęcie, choćby selfie wykonane telefonem komórkowym.

14 lutego, w dniu Święta Zakochanych, ukaże się w specjalny dodatek do gazety ze zdjęciami zgłoszonych par. Znajdą się w nim zdjęcia przesłane do wtorku 11 lutego do końca dnia.

Najsympatyczniejsze pary

wybiorą nasi Czytelnicy

Spośród wszystkich par, w każdej z dwóch kategorii (do siedmiu lat i powyżej siedmiu lat związku), osobno w każdym mieście i powiecie naszego województwa, w głosowaniu Czytelników zostaną wybrane najsympatyczniejsze pary. Zwycięzców zaprezentujemy w specjalnym dodatku do gazety, który ukaże się w kwietniu. Laureaci otrzymają także nagrody - vouchery na fotoobraz, czyli wydrukowane w dużym formacie na płótnie wybrane przez siebie zdjęcie. Taki fotoobraz to wspaniała, romantyczna ozdoba salonu lub sypialni.

Nagród będzie oczywiście więcej. Dziesięć par w każdej z dwóch kategorii akcji, które wśród zwycięzców z miast i powiatów zdobędą najwięcej głosów, otrzyma zaproszenia na profesjonalną, romantyczną sesję zdjęciową dla dwojga.

Trzy pary ze szczytu wojewódzkich rankingów w każdej kategorii otrzymają zaproszenia na weekendowy pobyt w SPA.

Zdjęcia par, które w obu kategoriach zdobędą najwięcej głosów w skali województwa trafią na okładkę specjalnego dodatku do gazety!

Główna nagroda:



Najważniejszy będzie jednak awans do finału akcji RAZEM NAJLEPIEJ, w którym główną nagrodą będzie 50 000 złotych na realizację marzeń.

W finałowym głosowaniu, które zostanie przeprowadzone na przełomie marca i kwietnia, nasze województwo będzie reprezentować dwadzieścia par - po dziesięć z każdej z dwóch kategorii (do 7 lat związku i więcej) - które zdobędą najwięcej głosów wśród zwycięzców z miast i powiatów. Pary z naszego województwa będą rywalizować o głosy z parami z innych regionów. 50 000 złotych na realizację marzeń otrzyma para, która w finale zdobędzie najwięcej głosów.

Dodatkowo dziewięć par, które w tym finale zajmą miejsca od 2 do 10, zdobędzie voucher dla dwóch osób na wycieczkę i wczasy w Grecji w wybranym przez laureatów terminie.

Ważne terminy

- Głosowanie na najsympatyczniejsze pary rozpocznie się w piątek, 14 lutego i będzie trwać do czwartku, 27 marca do godz. 20:00.

- Zgłoszenia par będą przyjmowane do piątku, 28 lutego.

- Głosowanie w finale ogólnopolskim, w którym weźmie udział dwadzieścia par z naszego województwa, rozpocznie się w poniedziałek, 31 marca i będzie trwać do czwartku, 10 kwietnia do godz. 21:00

Lista nagród

Nagrody w miastach i powiatach

Pary, które w każdej z dwóch kategorii (do siedmiu lat i powyżej siedmiu lat związku), w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

- pamiątkowy dyplom związany z udziałem w akcji RAZEM NAJLEPIEJ

- voucher na fotoobraz

- publikację zdjęcia w specjalnym dodatku "RAZEM NAJLEPIEJ", który w kwietniu będzie dołączony do całego nakładu gazety

- pamiątkowy egzemplarz gazety z dodatkiem

_______________

Nagrody w rankingu wojewódzkim

Pary, które w każdej z dwóch kategorii w wojewódzkim rankingu zwycięzców z miast i powiatów zdobędą najwięcej głosów otrzymają następujące dodatkowe nagrody:

- za zajęcie miejsc od 1 do 10 w tym rankingu - awans do finału akcji RAZEM NAJLEPIEJ, w którym główną nagrodą będzie 50 000 zł

- za zajęcie miejsc od 1 do 10 w tym rankingu - zaproszenie na profesjonalną sesję fotograficzną dla dwojga

- za zajęcie miejsc od 1 do 3 w tym rankingu - zaproszenie na weekendowy pobyt w SPA

- za zajęcie pierwszego miejsca w tym rankingu - publikację zdjęcia pary na okładce specjalnego dodatku do gazety



______________

Nagrody w finale

W finale akcji na pary, które zdobędą najwięcej głosów czekają główne nagrody:

od 2 do 10 - voucher dla dwóch osób na wycieczkę i wczasy w Grecji w wybranym przez laureatów terminie.

- za zajęcie pierwszego miejsca w finale - 50 000 złotych na realizację marzeń



__________

Informacji o akcji udziela:

Anna Jeżewska

tel. 695 119 847

(pn-pt w godz. 9-15)

e-mail: razem.najlepiej@polskapress.pl