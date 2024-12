Czy miasto nie pamięta o Osiedlu Generałów? Radna interweniuje i przypomina sprawy sprzed lat

Zdzisława Tołwińska (PiS), radna Olsztyna z okręgu obejmującego Osiedle Generałów przekazała Robertowi Szewczykowi, prezydentowi stolicy Warmii i Mazur aż trzy interpelacje związane z osiedlem. W jednej z nich przekazano pewne słowa wyrażające żal.

Mianowicie chodzi o interwencję w sprawie braku oświetlenia ulic w ciągu ul. Bartąskiej od ul. Rubinowej do ul. Diamentowej, przy ul. Srebrnej.

— Mieszkańcy nie widzą dobrej woli jak i współpracy z miastem ponieważ ta sytuacja trwa już od dłuższego czasu i są załamani tą sytuacją nie widząc prognoz na ich realizację. Kilkakrotnie zgłaszano wyżej opisany problem, który dla nich jest uciążliwy jak i dużym utrudnieniem — napisała w interpelacji radna Tołowińska.

W piśmie szerzej opisano problem tamtejszego braku oświetlenia. Wpływa to na bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, rodzin oraz osób starszych.

— Wracając do domu po ciemku, oślepieni przejeżdżającymi samochodami, nie widząc gdzie stawiać kroki aby uniknąć upadku. Dotyczy to osób mieszkających przy tych ulicach. Przemieszczanie się w rejonie wymienionych ulic.Zadbajmy wspólnie o ich bezpieczeństwo jak i komfort w powrocie z pracy, szkoły, przedszkola, żłobka, bądź ze spaceru — apeluje radna.

Kolejna kwestia tyczy się infrastruktury drogowej mieszkańców domów jednorodzinnych m.in. na ul. Langowskiej, Friszke czy Piwnika. Zdzisława Tołwińska zapytała o kwestię opracowania planów dot. infrastruktury drogowej tychże ulic, ich realizację oraz czas.

— Inicjatywy lokalne nie są realizowane transparentnie, a dokumentacja projektowa na budowę drogi zdezaktualizowała się — zaznaczyła radna Prawa i Sprawiedliwości.

Ostatnia z interpelacji dotyczy braku przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Miejskim nr. 5 przy ul. Maczka. Radna twierdzi, że ten problem zgłaszany jest przez rodziców do władz miasta już od 10 lat.



— Niestety do dnia dzisiejszego, nic w tym temacie nie zrobiono — dodaje Tołwińska — Jest to duży problem dla rodziców z wózkami jak i dzieci, aby ten trudny odcinek pokonać i bezpiecznie bez upadku doprowadzić dzieci do przedszkola,j ak również odebranie. Miejsce jest niebezpieczne, zwłaszcza o tej porze roku. Brak chodnika stwarza różnego rodzaju pułapki w drodze do

przedszkola, które mogą spowodować kontuzję — argumentuje radna.

Z niecierpliwością będziemy wyczekiwać odpowiedzi prezydenta Olsztyna Roberta Szewczyka.