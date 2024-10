Rusza akcja "Znicz" i "Hiena"

Komenda Główna Policji zwróciła uwagę, że zbliżający się okres Wszystkich Świętych zawsze charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu pojazdów i pieszych, szczególnie w obrębie cmentarzy i na głównych trasach dojazdowych.

W tym okresie, szczególnie w dniach od 31 października do 4 listopada policja zamierza skierować na drogi zdecydowanie więcej patroli. Do ich zadań ma należeć głównie zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju, jak i drogach prowadzących do cmentarzy.

"W miejscach występowania znaczących spowolnień i utrudnień policjanci będą ręcznie kierować ruchem i tu prośba o bezwzględne stosowanie się do ich poleceń gdyż na skrzyżowaniu nie ma miejsca i czasu na rozmowę z kierowcami, a to dzięki policjantom ruch może odbywać się możliwie płynnie" - przekazał nadkom. Robert Opas.

Dodał, że policjanci będą zwracać szczególną uwagę na kierowców, którzy nie przestrzegają ograniczeń prędkości. Do dyspozycji mają mieć m.in. laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu oraz pojazdy wyposażone w wideorejestratory.

Policjanci będą zwracać uwagę również na nieprawidłowe zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych. "Należy spodziewać się także wzmożonych kontroli stanu trzeźwości i stanu psychofizycznego kierujących pojazdami" - zaznaczył Opas.

Przypomniał, że 31 października i 1 listopada będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12t, z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu. 31 października zakaz będzie obowiązywał w godz. 18–22, zaś 1 listopada w godz. 8–22.

Policja zaapelowała, aby przed planowanym wyjazdem na groby zapoznać się z informacjami zawartymi na stronach urzędów miejskich o czasowych zmianach w organizacji ruchu, przewidywanych utrudnieniach, zalecanych objazdach i wyznaczonych parkingach. Przypomniała, że w wielu przypadkach pod bramę cmentarza będzie można się dostać wyłącznie komunikacją publiczną.

Rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński zaapelował, aby przed świątecznymi wyjazdami kierowcy zadbali o stan techniczny pojazdu. Zwrócił uwagę, by przed dalszą trasą sprawdzić ciśnienie w ogumieniu, stan bieżnika, płyny eksploatacyjne i inne elementy, aby uniknąć ewentualnych problemów na trasie.

Krupiński przypomniał ponadto o potrzebie zabezpieczenia luźnych przedmiotów w aucie, co - jak zaznaczył - może znacząco zredukować ryzyko poważnych obrażeń podczas wypadku. Dodał, że niezamocowany przedmiot podczas zderzenia przy prędkości 50 km/h staje się od 30 do 50 razy cięższy.

Podkreślił również, by planować podróż tak, aby unikać wzmożonego ruchu na drogach oraz pamiętać o konieczności dostosowania prędkości do warunków atmosferycznych, co w takim okresie roku jest szczególnie istotne. Zaznaczył, że jadąc w dłuższą podróż powinniśmy robić przerwy co 2-3 godziny, aby zachować koncentrację i sprawność motoryczną, natomiast absolutnie nie powinniśmy wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu.

W ubiegłym roku w okresie Wszystkich Świętych doszło do 258 wypadków drogowych, w których zginęło 19 osób, a 286 zostało rannych. W tym czasie policjanci zatrzymali 858 nietrzeźwych kierowców.

Okres Wszystkich Świętych to również czas większej aktywności kieszonkowców i tzw. hien cmentarnych okradających, a często dewastujących groby.

"Zapobieganie takim wykroczeniom oraz zdarzeniom o charakterze przestępczym, przeciwdziałanie zakłócaniu porządku i spokoju publicznego – to główne zadania strażników miejskich zaangażowanych w akcję Hiena, która rusza w czwartek" – przekazała straż miejska.

Część patroli wyznaczonych do działań po zmroku otrzyma noktowizory.

Podczas akcji strażnicy skupią się również na bezpieczeństwie osób odwiedzających cmentarze. Apelują też do mieszkańców, aby sami również o nie zadbali.

W czasie wizyt na nekropoliach nie należy bez nadzoru zostawiać wartościowych rzeczy osobistych. Trzeba zwracać uwagę na dzieci i na seniorów, którzy pozostawieni bez opieki mogą potrzebować pomocy. Każdą niebezpieczną albo nietypową sytuację trzeba zgłosić służbom – najłatwiej dyżurującym zwykle przy wejściu na cmentarz strażnikom miejskich.

Działania w ramach akcji Znicz skupią się na zapewnieniu bezpieczeństwa i płynności ruchu pieszego i kołowego. Priorytetem będzie ruch pieszych i komunikacja miejska. Funkcjonariusze straży miejskiej będą reagować w przypadkach niestosowania się przez kierujących m.in. do zakazów parkowania.

W obu akcjach straż miejska będzie współdziałać z policją. Wokół cmentarzy pracować będzie kilkadziesiąt łączonych patroli strażników i -policjantów. Strażnicy będą również sprawdzać legalność handlu prowadzonego w rejonie cmentarzy, zweryfikują, czy stoiska są rozstawiane zgodnie z wydanymi decyzjami i czy nie utrudniają ruchu pieszego i kołowego.

Strażnicy apelują do kierowców, aby zwracali szczególna uwagę na zmiany w organizacji ruchu i nie jeździli na pamięć, a także zachowali szczególną ostrożność w trosce o bezpieczeństwo pieszych przy nekropoliach.

red./PAP