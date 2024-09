Wystąpienie Sikorskiego w ONZ. "Kilka pytań do ambasadora Rosji"

Czym różni się to, co robicie z ukraińskimi dziećmi od tego, co niemieccy naziści naszym i waszym dzieciom? - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski, zwracając się do rosyjskiego ambasadora podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nt. Ukrainy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski argumentował z kolei, że Rosję "można jedynie zmusić do pokoju".