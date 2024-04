Wstęga Kobro będzie "płynąć" przez całą inwestycję Nowego Centrum Łodzi

.

Flow to łódzka inwestycja firmy Archicom w Nowym Centrum Łodzi, która stanowi integralną część 100-hektarowego obszaru zlokalizowanego w Śródmieściu. Kompleks stworzy w tym miejscu nową przestrzeń do zamieszkania, na której pojawią się też restauracje, kawiarnie, lokale usługowe, a także tereny rekreacyjne.



Archicom uruchomił właśnie sprzedaż mieszkań z drugiego etapu inwestycji Flow, który zakłada budowę 314 mieszkań oraz przestrzeni handlowo-usługowe w postaci 13 lokali w 9-kondygnacyjnym budynku. W ofercie znajdują się mieszkania o zróżnicowanych metrażach od blisko 30 mkw. do 90 mkw., z czego 66% oferty to mieszkania dwu, trzy i czteropokojowe o większej powierzchni. Do dyspozycji mieszkańców oddany zostanie m.in. dwupoziomowy podziemny parking ze stanowiskami do ładowania samochodów elektrycznych oraz możliwością wypożyczenia ekologicznego pojazdu, klub mieszkańca, a także strefy coworkingowej.



- Dwa miesiące po oficjalnej inauguracji Flow ruszamy z budową drugiego - znacznie większego i zróżnicowanego pod względem architektury i funkcji budynku. Sukces sprzedaży pierwszego etapu inwestycji dodał nam wiatru w żagle i jest dla nas potwierdzeniem, że Flow ze swoją ofertą mieszkaniową, gastronomiczną, kulturalną i rozrywkową, a także otwartą na miasto zieloną przestrzenią rekreacyjną idealnie wpisze się w tkankę Nowego Centrum Łodzi stanowiąc jej potrzebne uzupełnienie

- powiedział Waldemar Olbryk, prezes zarządu Archicom

II etap projektu Flow zostanie wzbogacony o niezwykły element miejskiej architektury - Wstęgi Kobro, która przebiegać ma przez całą długość zaplanowanego woonerfu i docelowo połączy dwie przestrzenie - Plac Władysława Strzemińskiego oraz planowany Rynek Kobro. Z poziomu nawierzchni Wstęga będzie „płynąć” przez całą inwestycję, podnosząc się i zmieniając swoją funkcję stając się ławką, stolikiem czy stojakiem rowerowym. Znajdzie się tu też mała scena, zaaranżowana we współpracy z lokalnymi artystami, która będzie idealnym miejscem do wykonywania zdjęć czy organizacji spotkań i kameralnych wydarzeń.

Ta część projektu Flow będzie gotowa pod koniec 2025 roku.

Inwestycja o powierzchni 2 hektarów powstaje na terenie Nowego Centrum Łodzi, w sąsiedztwie jednego z najnowocześniejszych dworców kolejowych Łódź Fabryczna,

Docelowo Flow dostarczy na rynek w Łodzi 1 250 mieszkań w pięciu budynkach wielorodzinnych o zróżnicowanej wysokości o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 60 000 mkw. W części parterowej pojawią się restauracje, kawiarnie i usługi. Wyróżnikiem inwestycji ma być wszechobecna zieleń oraz woonerf z wyższymi roślinami i drzewami w jego centralnej części oraz bujnymi ogrodami fasadowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego Rynku Kobro powstanie park kieszonkowy, w którym znajdzie się plenerowa siłownia, plac zabaw, ławeczki i altanki do spotkań, a także organizacji wydarzeń kulturalnych.

Projekt architektoniczny osiedla powstał na deskach Pracowni PiG Architekci. Całość ma być gotowa do końca 2028 roku.