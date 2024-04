Według doniesień z "The Economist", rosyjskie siły zbrojne zniszczyły kilka systemów przeciwrakietowych Patriot, które Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie. Tarcza nad ukraińskim niebem zaczyna wykazywać luki, a ukraińscy urzędnicy obawiają się, że Rosja dąży do sytuacji, w której jedynie jedna na pięć rosyjskich rakiet uda się zestrzelić.

Według "The Economist", który powołuje się na swoje źródła, nie podano dokładnej liczby instalacji zniszczonych przez Rosjan, ale obserwuje się, że niebo nad Charkowem staje się coraz bardziej "dziurawe" z powodu precyzyjnych uderzeń Rosji.

Brytyjski tygodnik zauważa, że systemy Patriot, które broniły Charkowa, również zostały znokautowane, podczas gdy miasto było celem masowych ataków Rosji. Większość kluczowych obiektów energetycznych w Charkowie zostało zniszczonych.

Według "The Washington Post", już w marcu sytuację pogarszał "głód na półkach", kiedy to ukraińskie zapasy amunicji dla systemów obrony przeciwlotniczej się wyczerpywały. Ukraińscy urzędnicy obawiają się, że Ukraina będzie mogła zestrzelić tylko jedną na pięć rosyjskich rakiet, co może mieć poważne konsekwencje dla miast Ukrainy, które są celem ataków.

Z kolei "The Telegraph" informuje, że Rosja przygotowuje się do kolejnych ataków, zdając sobie sprawę, że Ukraina wyczerpuje swoje zasoby pocisków przeciwlotniczych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślał podczas ogólnoukraińskiego informacyjnego telemaratonu "Zjednoczone wiadomości", że Ukraina potrzebuje 25 systemów Patriot z 6-8 bateriami każdy, aby skutecznie bronić swoje terytorium przed atakami powietrznymi. Zełenski zaznaczył, że jego kraj jest świadomy, że jego partnerzy zagraniczni są tego świadomi i znać powinny nawet lokalizacje, gdzie te systemy powinny być umieszczone.

Na konferencji bezpieczeństwa w Monachium Zełenski zaapelował, że Kijów będzie w stanie przyciągnąć do domu miliony uchodźców ukraińskich, jeśli Zachód dostarczy wystarczającą liczbę instalacji Patriot i innych systemów obrony powietrznej.