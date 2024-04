Trzecie dziecko u Lewandowskich: Czy to czas na nowy rozdział w ich życiu?

Ostatnio Robert Lewandowski staje się coraz bardziej otwarty na udzielanie wywiadów, dzieląc się szczerze swoimi myślami na temat życia prywatnego i sportowej kariery. Ostatnia dłuższa rozmowa z nim dostarczyła wiele ciekawych spostrzeżeń, w tym również dotyczących przyszłości piłkarza i jego rodziny. Czyżby zatem w rodzinie Lewandowskich szykowała się kolejna ciąża?

W ostatnich miesiącach życie Roberta Lewandowskiego nieco się uspokoiło. Pomimo trudnych eliminacji do mistrzostw Europy, reprezentacja Polski ostatecznie zdołała się zakwalifikować, a Lewandowski, jako jej kapitan, podkreślił swoją rolę lidera. Jednakże, nowy wywiad udzielony dla WP SportoweFakty skupił się nie tylko na aspektach sportowych, lecz również na życiu prywatnym rodziny Lewandowskich, zwłaszcza na ich życiu w Barcelonie.

Ostatnie tygodnie były udane również dla Lewandowskiego pod względem występów klubowych. FC Barcelona zdołała awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, co zwiększa nadzieje na zdobycie prestiżowych trofeów. Czy to sugeruje, że 35-letni napastnik pozostanie w hiszpańskim mieście na dłużej?

W rozmowie z Piotrem Koźmińskim Lewandowski wyraził swoje zainteresowanie dalszym przebywaniem w Barcelonie, podkreślając, że miasto to ma dla niego i jego rodziny wyjątkowe znaczenie. Jednakże, temat przyszłych planów mieszkaniowych pozostaje otwarty.

Lewandowski podkreślił również pozytywny wpływ możliwości dorastania w różnych kulturach na życie jego córek. Klara i Laura wykazują się imponującymi umiejętnościami językowymi, a Robert i Anna są dumni z ich osiągnięć.

Jednym z najbardziej intrygujących momentów rozmowy było poruszenie tematu ewentualnej trzeciej ciąży Anny Lewandowskiej. Robert wcale nie unikał odpowiedzi, wyrażając dumę z posiadania dwóch córek i pozostawiając kwestię decyzji o ewentualnym "Robert Juniorze" w rękach swojej małżonki.

Aktualnie Lewandowski skupia się na roli odpowiedzialnego ojca, starając się wychować swoje córki w duchu zasad i wartości.

"Staram się, żeby dzieciaki wiedziały, co powinny zrobić, co mogą, a czego nie. (...) Tłumaczenie dzieciom, co wolno, a co nie jest ważne, bo jak się pozwoli na coś raz, drugi, trzeci to później ciężko to już odkręcić. Więc ja wolę czasami zareagować wcześniej niż za późno" - powiedział.

Nie bez zaskoczenia wyznał, że to Anna jest bardziej skłonna do rozpieszczania dzieci, co pokazuje, że życie rodziny Lewandowskich ma swoje własne, ciekawe niuanse.

Czekamy z niecierpliwością, co przyniesie przyszłość dla rodziny Lewandowskich oraz jakimi informacjami będą chcieli podzielić się z nami w kolejnych wywiadach.

źródło: WP Sportowe Fakty, pomponik