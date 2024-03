"Od tego systemu nie ma odwrotu". Minister finansów o rewolucji w fakturach

W czwartek w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja, poświęcona zmianom w Krajowym Systemie e-Faktur, które mają zostać wprowadzone m.in. wskutek trwających konsultacji z przedsiębiorcami. Jak powiedział podczas konferencji minister finansów Andrzej Domański, obecnie trwają audyty i testy systemu. „Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej podać nową datę wprowadzenia obowiązkowego KSeF” – zapewnił Andrzej Domański.

„Na przełomie kwietnia i maja będziemy w stanie podać nową datę” – dodał. Jednocześnie podkreślił, że KSeF zostanie wprowadzony. „Od KSeF nie ma odwrotu” – stwierdził. Biorący udział w konferencji prasowej wiceminister finansów Jarosław Neneman zapowiedział, że po świętach zostaną wprowadzone propozycje zmian w systemie KSeF, które zostały wypracowane w trakcie konsultacji. Podkreślił, że zmiany będą takie, aby poprawić system, ale „bez jego wywracania”. Dodał także, że proces legislacyjny będzie szybki.

W trakcie konferencji przedstawiono kilka proponowanych zmian.

„Zdecydowaliśmy się, aby termin wejścia w życie KSeF dla czynnych podatników VAT oraz dla podmiotów z VAT zwolnionych, był taki sam – powiedział wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Wśród innych zmian proponuje się dopuszczenie możliwości wystawiania faktur konsumenckich za pośrednictwem VAT. Konsument będzie miał anonimowy dostęp do faktury dzięki wygenerowanemu kodowi QR. Dodatkowo będzie możliwość „samoidentyfikacji” podatnika, dzięki czemu podatnicy będący przedsiębiorcami będą mogli zażądać wystawienia faktury w systemie. Będzie to o tyle ważne, że według nowych propozycji do kosztów uzyskania przychodów, ważnych przy rozliczeniach podatkowych prowadzących działalność gospodarczą, będzie można zaliczać wyłączenie wydatki potwierdzone fakturami wystawionymi przez KSeF. Przy samoidentyfikacji konieczne będzie podanie albo numeru VAT, albo numeru NIP.

Dodatkowo pojawi się możliwość dodawania do faktu wystawianych przez KSeF załączników, co ma znaczenie przy fakturach za usługi telekomunikacyjne, prąd i inne media. Przedsiębiorcy dostaną także możliwość wystawiania faktur poza systemem KSeF i wprowadzania ich do systemu następnego dnia. To rozwiązanie ma służyć nie tylko w sytuacjach, kiedy nastąpi awaria systemu czy też podatnik będzie miał utrudniony dostęp, ale będzie można korzystać z niego bez żadnych warunków.

Poza tym przedsiębiorcy uzyskają możliwość wystawiania faktur papierowych w sytuacji, kiedy faktura ma wartość do 450 zł oraz łączna wartość w miesiącu nie będzie przekraczać 10 tys. zł. Jednak będzie to rozwiązanie, które będzie funkcjonować w okresie przejściowym – czyli na początku wdrożenia – a poza tym sprzedaż potwierdzaną fakturami papierowymi będzie trzeba dodatkowo oznaczyć w ewidencji JPK_VAT. Ten sam obowiązek będzie dotyczyć także faktur wystawionych poza systemem lub w czasie awarii i nie wprowadzony w terminie do systemu.

W styczniu minister finansów Andrzej Domański ogłosił, że wprowadzenie obowiązkowego KSeF, które miało nastąpić od 1 lipca 2024 r. dla dużych firm, nie nastąpi. Powiedział, że w tym roku obowiązkowego KSeF nie będzie. Wyjaśnił, że powodem przesunięcia terminu są wykryte w systemie problemy, które uniemożliwiają jego wdrożenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Krajowy System e-Faktur miał stać się obowiązkową metodą wystawiania faktur w relacjach między przedsiębiorcami. Od 1 lipca 2024 r. ten obowiązek miał objąć duże firmy a od 1 stycznia 2025 r. także małe i średnie oraz podatników zwolnionych z VAT. Obecnie KSeF jest systemem dobrowolnym i korzystają z niego firmy, które w ten sposób chcą się przygotować do wprowadzenia obowiązku fakturowania przez KSeF. (PAP)