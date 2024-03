"The Traitors. Zdrajcy" w TVN z obsadą z Olsztyna. Która z nich lepiej potrafi kłamać?

"The Traitors. Zdrajcy" zadebiutował w środę, 28 lutego o godz. 21.35 na antenie TVN. To polska wersja formatu, który w ostatnich latach zdobył uznanie widzów na całym świecie. Zainteresowanie po pierwszym odcinku w Polsce również jest całkiem spore. Oglądało go 877 tysięcy widzów.

Formuła programu inspirowana jest popularną grą Mafia, w której uczestnicy potajemnie dzielą się na "lojalnych" i "zdrajców". Ich misją jest ukończenie serii wyzwań, a tym samym zdobycie nagrody pieniężnej, która może wynieść nawet 500 tys. złotych.

W roli prowadzącej „The Traitors. Zdrajcy” widzowie mogą oglądać Malwinę Wędzikowską. Uczestnikami „The Traitors. Zdrajcy” jest 24 zawodników. W pierwszym odcinku pojawiły się olsztynianki — Joanna Narojczyk i Dorota Świętoniowska.

Joanna Narojczyk ma 38 lat. Ukończyła socjologię i zarządzanie oraz studia prawnicze. Pracuje jako prawniczka, specjalizuje się w prawie karnym. Decyzję o studiach prawniczych podjęła po urlopie macierzyńskim. Ta specjalność okazała się dla niej najlepszą drogą zawodową. Bardzo ceni swoją pracę, która jest jej wielką pasją — można przeczytać na stronie programu. .

Joanna, jak twierdzi, lubi towarzystwo i jest odważna. Nie boi się podejmować ryzyka. Otwarta i ekstrawertyczna. Potrafi dobrze się bawić i cieszyć życiem. Zdeterminowana, odważna i analityczna.

— Żyć trzeba tak, by na starość było co wspominać, bo tak młody jak dziś nie będziesz już nigdy — Joanna Narojczyk pisze na swoim profilu na Facebooku. — Mam nadzieję, że będziecie się bawić przez kolejne 13 tygodni równie dobrze jak my podczas nagrywania programu.

Dorota Świętoniowska ma 60 lat. Kiedyś business woman, teraz jest na emeryturze. Pasjonuje się modą, vintage i stylizacją. Lubi przełamywać stereotyp „starszej pani”. Chciałby zostać modelką vintage. Uważa, że wiek to tylko liczba. Na emeryturze rozpoczęła swoje działania w social mediach, spełnia się jako influencerka. Wcześniej, podczas pracy zawodowej nie miała na to czasu. Na TikToku i Instagramie pojawia się jako Szafiarka Dorka, uczy Polki stylu i głosi: „Nie wyglądajcie jak ciotki klotki”.

Dorota jest otwarta, niezależna, mocno asertywna. Szuka nowej pasji w swoim życiu. Pomaga kobietom 50+ czuć się dobrze w swoim ciele i życiu. Moda jest dla niej formą ekspresji osobowości i pokazania siebie, jako niezależnej, wolnej kobiety.

Niestety Dorota została wyeliminowana w pierwszym odcinku. Joanna gra dalej.

Uczestnicy "The Traitors" przebywają w zamku (zdjęcia kręcono w belgijskim zamku Mielmont), stanowiącym mroczną scenerię i tło dla wydarzeń, zarówno tych sportowych, jak i obrad okrągłego stołu oraz prób eliminacji "zdrajców".

Zadaniem tytułowych "zdrajców" jest wyeliminowanie "lojalnych". Natomiast ci robią wszystko, żeby jako pierwsi zdemaskować swoich przeciwników, a przede wszystkim — ochronić siebie. Od tej pory, każdy zawodnik obiera własną strategię gry.

— Każdy z nas ma ciemną stronę swojej natury. Większość z nas ją skrzętnie ukrywa. Moim zadaniem było to, żeby na początku, gdy wszyscy udawali swoich przyjaciół, pokazać im, że nie da się stworzyć udanej relacji w godzinę jadąc pociągiem — przyznaje Malwina Wędzikowska w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl. — Chciałam pokazać uczestnikom, że to jest maska, którą przywdziewamy w dzisiejszych czasach zbyt chętnie. Skracanie dystansu i amerykanizacja kultury to problem dzisiejszych czasów. Ciągłe przybieranie sztucznej tożsamości — tego nie chciałam w programie. Powiedziałam uczestnikom, że zanim wejdą po schodach do zamku, muszą zrozumieć jedną rzecz —koniec ściemy, zrzucamy maski i zaczynamy grę.

"The Traitors. Zdrajcy" można oglądać w środy o godz. 21.35 na antenie TVN i w Playerze.