Między ekologią a gospodarką - Zbigniew Ziejewski

Jakie są nowoczesne wyzwania rolnictwa na Warmii i Mazurach? Przyłączcie się do panelu dyskusyjnego, na którym skoncentrujemy się na relacji między ekologią a gospodarką w rolnictwie naszego regionu. Dowiecie się, jakie strategie mogą pomóc w dostosowaniu do zmieniających się warunków ekonomicznych i środowiskowych, oraz jak dbałość o środowisko wpływa na rozwój gospodarczy. Dołączcie do nas, aby odkryć nowe perspektywy dla rolnictwa na Warmii i Mazurach! Udział w panelu weźmie Zbigniew Ziejewski, Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Poznajcie również prelegenta!

Zbigniew Ziejewski - poseł na Sejm RP IX i X kadencji. W grudniu 2023 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na kierunku rolnictwo. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Organizacja i Zarządzanie Przedsiębiorstw oraz na Politechnice Gdańskiej na kierunku Szacowanie i Wycena Nieruchomości. Zdał państwowy egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych. W latach 1984 – 1987 pełnił funkcję dyrektora Międzynarodowych Hoteli Studenckich. Od 1987 roku był kierownikiem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Wydminy, a następnie od 1989 roku kierownikiem zakładu Kombinat Rolny Nowe Miasto Lubawskie.

W latach 2016 – 2018 pełnił funkcję członka rad nadzorczych: Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A., Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. oraz przewodniczącego rad nadzorczych: Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku sp. z o.o. a także Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Kurzętniku.

W latach 1999 - 2019 Radny Powiatu Nowomiejskiego, w tym w latach 2002 – 2006 Przewodniczący Rady Powiatu Nowomiejskiego. Od 2014 do 2015 roku Starosta Powiatu Nowomiejskiego. Jednocześnie był Przewodniczącym Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Nowym Mieście Lubawskim, a w latach 2005 – 2007 był prezesem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Od 1994 roku prezes zarządu przedsiębiorstwa „ZIEMAR” w Szwarcenowie, z którym zdobył zaszczytne tytuły m.in. w 2015 r. „Herosa Przedsiębiorczości” przyznawanego przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz w 2016 r. „Orła Agrobiznesu”. Dodatkowo w 2011 roku wyróżniony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi tytułem Rolnik Farmer Roku.

Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Członek Rady Naczelnej PSL i Wiceprezes PSL w województwie warmińsko-mazurskim. Wyróżniony medalem „Za zasługi dla Ruchu Ludowego” im. Wincentego Witosa ponadto odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Warmii i Mazur”. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, wiceprezes zarządu gminnego OSP, uhonorowany srebrnym i złotym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”. Hobby: podróże, szachy, turystyka górska.