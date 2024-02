Ważne ostrzeżenia gen. Rajmunda Andrzejczaka! "2-3 lata mają europejscy politycy"; "CPK jest podstawowym warunkiem"

Były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego udzielił wywiadu, w którym ocenia m.in. rosyjskie zagrożenie i sytuację polskiej oraz europejskiej obronności.

— Osiągnęliśmy pokój, rozwiązaliśmy konflikty. I dlatego Rosja wypadła z pola widzenia. Nawet chyba przez chwilę wydawało nam się, że Rosjanie są w tym samym klubie — mówi generał.

— Rosjanie nie atakują, gdy mają przeciwko sobie silnego przeciwnika. Zawsze atakują, gdy czują słabość — przekonuje.

Gen. Andrzejczak wskazuje też na kluczowe znaczenie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

— Musimy sygnalizować, że my jesteśmy gotowi na zupełnie nowy koncept obronny Europy - czyli możemy przyjąć w bardzo krótkim czasie, zwłaszcza przed konfliktem, takie siły wzmocnienia, które pozwolą na odstraszanie agresora. CPK jest podstawowym warunkiem, bez niego nie zdołamy przyjąć sił wzmocnieni — twierdzi.

Zdaniem Andrzejczaka, w obliczu rosyjskiego zagrożenia należy w krótkim czasie podjąć kluczowe decyzje polityczne.

— 2-3 lata mają też europejscy politycy, by powiedzieć społeczeństwom: panie i panowie, to idzie w złym kierunku. Jeżeli dziś nie podejmiemy decyzji politycznej, to zmarnujemy czas. Ten wyścig jest moim zdaniem do wygrania. Tylko musimy w nim biec, a nie mówić, że się trzeba do biegu przygotować — mówi.

