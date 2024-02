Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniale nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X

KLIKNIJ i PRZEŚLIJ

• W Dniu Kobiet, 8 marca, do całego nakładu Gazety Olsztyńskiej zostanie dołączony specjalny dodatek, w którym zaprezentujemy wszystkie Panie, które prześlą swoje zdjęcie do wielkiej galerii Kobiecych Twarzy Warmii i Mazur.

• Tego dnia rozpocznie się głosowanie, które spośród nich, osobno w każdym mieście i powiecie, wyłoni laureatki w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe.

• Laureatki otrzymają limitowane zaproszenia na FORUM KOBIECOŚCI - pełną atrakcji imprezę wyłącznie dla uczestniczek naszej akcji (szczegóły poniżej).

• Podczas Forum Kobiecości 10 laureatek z miast i powiatów, które zdobędą najwięcej głosów w województwie, otrzyma nagrody i weźmie udział w castingu. Jury wybierze w nim główne zwyciężczynie. Zdobędą one tytuły KOBIECA TWARZ WARMII I MAZUR w każdej kategorii pokoleniowej.

• 10 laureatek z każdej kategorii pokoleniowej awansuje także do ogólnopolskich finałów akcji, w których nagrodami będą piękne i kobiece samochody Toyota Aygo X oraz główne tytuły Kobieca Twarz Polski.

- Ta tradycyjna akcja, realizowana od lat z okazji Dnia Kobiet, co roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem - mówi Anna Geisler, koordynator akcji. - Ja sama, jako kobieta, ogromnie cieszę się, że po raz kolejny na łamach naszej gazety i w naszym serwisie internetowym zaprezentujemy wspaniałe kobiety z naszego województwa. Nie tylko pokażemy ich zdjęcia - będą mogły opowiedzieć o sobie, o swojej pracy, sukcesach i marzeniach.

I faktycznie tak będzie! Akcja Kobieca Twarz Roku nie jest wyłącznie pochwałą urody, lecz dostrzega także umysł i duszę. Przez najbliższe tygodnie na naszych łamach zaprezentujemy mnóstwo wspaniałych kobiet z naszego regionu, ich siłę i osiągnięcia. Pokażemy znacznie więcej niż widać na zdjęciach.

- Dla wspaniałych kobiet mamy wspaniałe nagrody - dodaje Anna Geisler. - Dlatego, podobnie jak ubiegłym roku, do wygrania będą trzy kobiece samochody - Toyoty AYGO X w eleganckich kolorach dostosowanych do kategorii pokoleniowych w naszej akcji - niebieski dla Córki, czerwony dla Matki i biały dla Kobiety Dojrzałej. Laureatki zdobędą też główne tytuły Kobieca Twarz Polski i zostaną zaprezentowane w gazetach oraz w serwisach w całej Polsce.

FORUM KOBIECOŚCI

- wyjątkowe spotkanie

tylko dla laureatek akcji

Kulminacyjnym momentem akcji będzie specjalne wydarzenie dla kobiet. Na FORUM KOBIECOŚCI, które odbędzie się na przełomie maja i czerwca, zostaną zaproszone panie z każdej kategorii pokoleniowej, z każdego miasta i powiatu, które zdobędą najwięcej głosów. Podczas spotkania na uczestniczki będzie czekać mnóstwo atrakcji:

• SESJA FOTOGRAFICZNA - każda uczestniczka FORUM KOBIECOŚCI stanie przed obiektywem naszego fotografa, który zrobi Jej pamiątkowe zdjęcia.

• SZKOLENIA - eksperci od wizażu i stylizacji podpowiedzą, jak najlepiej zadbać o wygląd.

• PANELE TEMATYCZNE - spotkania z ekspertami na temat samorozwoju, dietetyki i zdrowia.

• DEGUSTACJE - będzie można skosztować pysznych przekąsek.

• ZAKOŃCZENIE FORUM - imprezę zakończy wręczenie nagród i ogłoszenie werdyktu jury.

Podczas Forum Kobiecości 10 laureatek z miast i powiatów w każdej kategorii pokoleniowej, które zdobędą najwięcej głosów w skali województwa, weźmie udział w castingu. Jury pod przewodnictwem redaktora naczelnego naszej gazety spotka się z nimi, aby poznać je lepiej, a następnie wybrać główne laureatki tytułu Kobieca Twarz Roku naszego województwa w każdej kategorii pokoleniowej.

Uczestniczki castingu dodatkowo otrzymają nagrodę - srebrną bransoletkę z limitowanej serii, która została zaprojektowana specjalnie dla laureatek naszej akcji. Każda z Pań uzyska także awans do ogólnopolskiego finału akcji w swojej kategorii pokoleniowej. W trzech finałach głównymi nagrodami będą trzy samochody.

Pięć pań w każdej kategorii pokoleniowej, które zdobędą najwięcej głosów w skali województwa, otrzyma zaproszenie na DAY SPA - pakiet zabiegów pielęgnacyjno-relaksacyjnych.

Nagroda główna

w naszym regionie

Trzy laureatki tytułu KOBIECA TWARZ WARMII I MAZUR, wybrane podczas castingu, otrzymają nagrody główne:

• dwuosobowe zaproszenie na weekend w luksusowym hotelu SPA,

• voucher na profesjonalną, studyjną sesję zdjęciową, wraz z kompleksowym przygotowaniem przez fryzjera oraz make-up artist,

• awans do ogólnopolskiego finału akcji, w którym główną nagrodą będzie samochód - Toyota Aygo X.

Nagrody

w ogólnopolskim finale

Ogólnopolskie finały akcji w każdej z trzech kategorii pokoleniowych, zostaną przeprowadzone w czerwcu. Zwyciężczynie głosowania zdobędą główne nagrody:

• tytuł KOBIECA TWARZ POLSKI w swojej kategorii pokoleniowej,

• prezentację we wszystkich dziennikach regionalnych Polska Press Grupy w Polsce oraz w ich serwisach internetowych,

• samochód Toyota Aygo X.

Dziewięć pań, które w każdej kategorii pokoleniowej w ogólnopolskim finale, zajmą miejsca od 2 do 10, zdobędzie voucher dla dwóch osób na wycieczkę i wczasy w Grecji w wybranym terminie.

Ważne terminy

• Dodatek z okazji Dnia Kobiet ze zdjęciami Pań, które zgłoszą się do udziału w akcji, zostanie dołączony do gazety w piątek, 8 marca.

• W dodatku ukażą się zdjęcia, które zostaną przesłane do niedzieli, 3 marca włącznie.

• Zgłoszenia do akcji będą przyjmowane do piątku, 22 marca włącznie.

• Głosowanie rozpocznie się w piątek, 8 marca.

Informacji o akcji udziela:

Agnieszka Grzelka

tel. 502 499 776

(pn-pt w godz. 9-15)

e-mail: agnieszka.grzelka@polskapress.pl