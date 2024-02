Już dziś rolnicy zablokują Olsztyn. Miasto będzie sparaliżowane przez 48h

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Rolnicy apelują do mieszkańców Olsztyna. Proszą o zrozumienie w tej trudnej sytuacji Niedawno rolnicy zablokowali pod Olsztynem rondo na DK16. Tym razem rolnicy nie ograniczą się do jeżdżenia po obwodnicy Olsztyna i blokowania ronda, tylko wjadą bezpośrednio do centrum miasta. Zablokowany zostanie zarówno ruch drogowy, autobusowy jak i tramwajowy.

— Zgodnie z informacją przekazaną przez organizatorów kolumna pojazdów będzie się formowała na prawym skrajnym pasie al. Warszawskiej (w kierunku centrum miasta) do skrzyżowania z ul. Tuwima. Następnie pod eskortą policji przejedzie do centrum miasta kolejno ulicami: Obrońców Tobruku – Sikorskiego – Mazowieckiego – Piłsudskiego. Następnie pojazdy zatrzymają się i będą zaparkowane na ulicy do dnia 22 lutego do godz. 10:00, zajmując również część ul. Kopernika — mówi podinsp. Piotr Godlewski, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Olsztynie.

Po dojeździe na miejsce protestujący zatrzymają się w ścisłym centrum Olsztyna. Od skrzyżowania ulic Piłsudskiego – Pieniężnego – 1 Maja przez Piłsudskiego do Kopernika i w ulicy Kopernika oraz na Placu Dunikowskiego. Pozostaną tam przez dwie doby – do 22 lutego, do godziny 10:00.

— Wynegocjowaliśmy z rolnikami, że nie będą co dwie godziny objeżdżać całego miasta, żeby nie paraliżować ruchu w Olsztynie. Organizatorzy zgodzili się postawić ciągniki tylko na wyznaczonych ulicach. Jednak to bardzo mały obszar, na którym będzie bardzo dużo osób i dlatego musimy być przygotowani na różne sytuacje — relacjonuje Robert Zalewski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna.

Nad bezpieczeństwem protestujących i osób postronnych będą czuwali policjanci z Komendy Miejskiej Policji.

— My jako policja apelujemy, by stosować się do instrukcji osób kierujących ruchem drogowym i zawczasu zaplanować podróż, uwzględniając trasy alternatywne — mówił oficer prasowy KMP, mł. asp. Andrzej Jurkun

Bliźniaczy protest miał odbyć się w gminie Stawiguda, jednak wójt Michał Kontraktowicz nie wydał zgody na jego organizację.

Karol Grosz