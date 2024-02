"Na to nie możemy się zgodzić" - list abpa Jędraszewskiego do wiernych

Abp Marek Jędraszewski w liście pasterskim na Wielki Post wezwał do sprzeciwu w kwestii "zwiększającej się coraz bardziej pogardy wobec nowo powstającego życia, wyrażającej się m.in. w programach coraz łatwiejszego dostępu do aborcji, a także w promowaniu – również w odniesieniu do małoletnich dziewcząt – tzw. pigułki +dzień po+". List arcybiskupa zostanie odczytany w niedzielę w kościołach Archidiecezji Krakowskiej