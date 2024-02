"Kimkolwiek jesteś, życzę ci dobrze". Walentynkowe pierniczki KOD-u dla mieszkańców Olsztyna

Walentynki to tradycyjnie dzień, w którym wyznajemy sobie miłość, która może przybierać różne postaci. Jak się okazuje, to właśnie chcieli pokazać lokalni działacze KOD, którzy wczoraj w centrum miasta rozwali pierniki.

— Chcieliśmy tego dnia w Święto Zakochanych wyjść z pozytywnym przekazem do ludzi, nie agitować politycznie za żadną rzeczą, ale pokazać że może być coś co nas wszystkich w Polsce łączy — mówi jedna z organizatorek akcji i radna Olsztyna Marta Kamińska — Nawet jeśli to coś tak drobnego jak miłość do darmowych pierniczków. Mamy świadomość że po 8 ostatnich latach w naszym społeczeństwie są bardzo głębokie podziały, które trudno będzie zakopać. I ma pewno nie wystarczy do tego jedna walentynkowa akcja. Ale mamy nadzieję że może być pierwszym, nawet jeśli bardzo drobnym krokiem na drodze do tego aby pokazać, że mimo wszystkiego co nas może dzielić, możemy się do siebie nawzajem szczerze uśmiechnąć i życzyć jedni drugim aby nam się dobrze żyło w naszej wspólnej Polsce — dodaje Marta Kamińska.

Jak podkreślają organizatorzy - akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, a pierniczki rozeszły się zaledwie w kilka chwil.

