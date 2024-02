Michelle Obama alternatywą dla Joego Bidena?

Niektórzy Amerykanie fantazjują o kandydaturze Michelle Obamy, która cieszy się niezmiennie dużym poparciem. Choć sama zainteresowana stanowczo wyklucza start w wyborach, to mało kto to obecnie przeszkadza.

Joe Biden doświadcza kolejnych potknięć, co skłania do refleksji nad sensownością jego ewentualnej drugiej kadencji. W międzyczasie, Kamala Harris, wiceprezydentka, delikatnie sugeruje możliwość startu w listopadowych wyborach, jednak jej popularność także pozostawia wiele do życzenia. Dlatego niektórzy Amerykanie fantazjują o kandydaturze Michelle Obamy, która cieszy się niezmiennie dużym poparciem. Choć sama zainteresowana stanowczo wyklucza start w wyborach, to mało kto to obecnie przeszkadza.

Dla Joego Bidena ostatnie dni nie były łatwe. Najstarszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych zdawał się momentami nieobecny. Już na początku swojej kadencji Demokraci mieli obawy, teraz zaś w partii wybuchła panika.

Pytania dotyczące szans Bidena na drugą kadencję są teraz bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Nie dziwi zatem, że pojawiają się spekulacje na temat ewentualnego zastępcy, kto mógłby wystąpić przeciwko Donaldowi Trumpowi. W kuluarach pojawia się nazwisko Michelle Obamy. Vivek Ramaswamy, były kandydat republikański, sugeruje, że Demokraci mogliby sięgnąć po byłą pierwszą damę w ostatniej chwili, aby uratować Biały Dom dla swojej partii. Obecnie Obama zdaje się mieć największe szanse według bukmacherów. Jej popularność wśród liberalnych i niezdecydowanych wyborców jest nadal znaczna.

Należy jednak zauważyć, że pomimo spekulacji, Michelle Obama kategorycznie wyklucza start w wyborach. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę nieprzewidywalność bieżącego roku wyborczego, mogą pojawić się niespodzianki.

Jeśli Biden zdecyduje się zrezygnować z kandydowania lub zostanie do tego zmuszony przez partię, Demokraci będą musieli znaleźć nowego kandydata. Gubernator Kalifornii, Gavin Newsom, wydaje się być jednym z zainteresowanych. Podobnie wiceprezydentka Kamala Harris, która wyraźnie deklaruje gotowość do większej odpowiedzialności za kraj. Po serii nieudanych wystąpień Bidena, jego sytuacja staje się coraz trudniejsza, a wiek prezydenta jest postrzegany przez niektórych jako problem. Pomimo tych wyzwań, zmiana kandydata w ostatniej chwili jest trudna do przeprowadzenia, szczególnie jeśli Biden sam nie zdecyduje się zrezygnować przed sierpniową konferencją Partii Demokratycznej w Chicago.