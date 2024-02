Kontrowersje w PiS po wypowiedziach Tuska. "Niemcy mogą być zadowoleni"

Donald Tusk odwiedził Berlin, a podczas poniedziałkowej konferencji prasowej został zapytany o kwestię reparacji. Jego wypowiedź wywołała oburzenie polityków z partii Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Paweł Jabłoński skomentował to, mówiąc: "Fatalna, szkodliwa wypowiedź. Niezgodna z prawdą".

W poniedziałek (12 lutego) Donald Tusk udał się do Berlina, gdzie podczas konferencji prasowej z kanclerzem Olafem Scholzem podkreślił, że słowo "reparacje" nie pojawiło się w nocie wystosowanej do rządu Niemiec przez poprzedni polski rząd. Zaznaczył, że w dokumencie mowa jest o "jakimś rodzaju rekompensaty". Tusk przypomniał także o powołaniu instytutu, który miał na celu wyliczanie strat, jakie Polska poniosła w wyniku napaści w 1939 roku.

- Ja bardzo chciałbym patrzeć w przyszłość - zaznaczył Tusk. Podkreślił, że "w sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym, kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu".

- Kwestia moralnego, finansowego, materialnego zadośćuczynienia nigdy nie została zrealizowana - nie z winy kanclerza Scholza i nie z mojej winy. To jest zawsze dobry temat do dobrej rozmowy, ale inaczej niż moi poprzednicy, będę szukał wspólnie z kanclerzem Scholzem takich form współpracy, które z przeszłości nie uczynią jakiegoś fatum, które by ciążyło nad naszymi relacjami - powiedział. Na wypowiedź zareagowali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.

Burza po słowach Tuska



"Podczas konferencji panów Tuska i Scholza w Berlinie padło dużo podniosłych i równocześnie całkowicie pustych słów. Z tego, co usłyszeliśmy, a zwłaszcza czego nie usłyszeliśmy, mogą być zadowoleni Niemcy. To Niemcom zależało na Polsce, która będzie potulnym, nie poruszającym trudnych tematów pomocnikiem" - napisała w serwisie X Beata Szydło.

"Fatalna, szkodliwa wypowiedź. Niezgodna z prawdą. Niezgodna z uchwałą Sejmu i stanowiskiem rządu. Niezgodna z interesem Polski" - oznajmił poseł Paweł Jabłoński.

"Wypowiedź na konferencji prasowej nie rodzi skutków prawnych - ale politycznie Niemcy będą ją konsekwentnie wykorzystywać" - dodał.

Źródło: X/PAP