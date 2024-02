Wywiad z Putinem. "To Polska wymyśliła Ukrainę"

- Rozmawiali w staroruskim języku, byli prawosławni. Potem doszło do połączenia – unii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego. Kilka lat później została podpisana jeszcze jedna unia, już w dziedzinie duchowej i część prawosławnych duchownych podporządkowała się papieżowi […] Ale Polacy przez dziesięciolecia zajmowali się polonizacją tej części ludności: wprowadzali tam swój język i zaczęli szerzyć ideę, że to są nie do końca Rosjanie i, ponieważ mieszkają na skraju (po rosyjsku „okraina”-red.), to są Ukraińcami – tłumaczył Putin w rozmowie z Tuckerem Carlsonem. Poszedł dalej i wprost podważał odrębność narodu ukraińskiego. - Początkowo słowo „Ukrainiec” oznaczało, że człowiek żyje na skaju państwa, zajmuje się służbą pograniczną. Nie oznaczało to odrębności jakiejś grupy etnicznej – mówił Putin na początku rozmowy z byłym pracownikiem telewizji Fox News.

- To dokumenty z archiwum, kopie. To listy Bohdana Chmielnickiego, człowieka, który wówczas sprawował władzę na tej części ziem rosyjskich, które dzisiaj nazywamy Ukrainą. Pisał do Warszawy prosząc o respektowanie praw mieszkańców, a po tym, jak otrzymał odmowę, zaczął pisać do Moskwy z prośbą, by wziąć ich pod mocną rękę moskiewskiego cara – mówił Putin przekazując „teczkę dokumentów”. - Później przetłumaczy pan na angielski – rzucił. Carlson po powrocie do USA raczej nie pójdzie do tłumacza z listami Chmielnickiego, ale zapamięta, że Ukraińcy „sami poprosili się pod mocną rękę rosyjskiego cara”.

- Hitler namawiał ich do pokojowego oddania, ale Polacy odmówili – stwierdzał Putin zarzucając jednocześnie Polakom udział we „wspólnym z III Rzeszą rozbiorze Czechosłowacji”. - Ponieważ Polacy nie oddali Danzig Korytarza, doigrali się i zmusili Hitlera do rozpoczęcia II wojny światowej akurat od nich. Dlaczego 1 września 1939 roku wojna zaczęła się akurat w Polsce? Bo Polacy nie chcieli się dogadywać - twierdzi rosyjski dyktator.

A co z paktem Ribbentrop-Mołotow zawartym pomiędzy Związkiem Radzieckim a III Rzeszą jeszcze przed wybuchem II wojny światowej? - Rosja, która wtedy nazywała się Związkiem Radzieckim, powróciła w ten sposób na swoje historyczne terytoria – rzekł rosyjski przywódca.