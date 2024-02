Co dalej z leczeniem Ziobry? "Rokowania są ciężkie"

Parę dni temu na portalu X Marcin Warchoł ujawnił aktualny stan zdrowia Zbigniewa Ziobry. Patryk Jaki, który przejął kierownictwo Suwerennej Polski, poinformował dziennikarzy "Super Expressu", że były minister sprawiedliwości oczekuje operacji.\

– Trzymamy kciuki za Zbigniewa Ziobrę. Czeka go operacja. Dlatego jego rekonwalescencja będzie długotrwała – mówił europoseł. I zaznaczył, że pod nieobecność swojego szefa, to on będzie musiał przewodzić Suwerennej Polsce w czasie najbliższych wyborów. – Na pewno na wybory samorządowe i europejskie, jeżeli koledzy zdecydują, przypadnie mi ten zaszczyt prowadzić partię - przekazał Jaki.

Polityk powiedział, że nowotwór, na który choruje Ziobro jest wyjątkowo trudny do leczenia i niebezpieczny. – Rokowania są ciężkie, dlatego że ten typ nowotworu generalnie jest trudny i często kończy się śmiercią - mówił Patryk Jaki.

Patryk Jaki z Suwerennej Polski powiedział, że sytuacja nie jest łatwa, ale czasem zdarzają się cuda i można liczyć na pozytywne rozwinięcie wydarzeń. Zbigniew Ziobro wykazuje ogromną siłę, i jest przekonany, że uda mu się pokonać tę trudność. Jaki podkreślił, że wszyscy czekają na powrót Ziobry, choć proces rekonwalescencji może potrwać. Jednocześnie zapewnił, że w Suwerennej Polsce zawsze będzie dla niego miejsce.

Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Zbigniew Ziobro mógłby zostać wezwany na przesłuchanie przez komisję śledczą zajmującą się wyjaśnianiem kuluarów wyborów kopertowych.

Jak powiedział Dariusz Joński, w tej chwili nie został jeszcze potwierdzony jako świadek, ale po zeznaniach Jarosława Gowina i przed kolejnymi zeznaniami, m.in. prokuratora Wrzoska, pojawia się koncepcja przesłuchania Ziobry. Joński zasugerował, że najprostszym krokiem byłoby powołanie biegłego, który oceni stan zdrowia byłego ministra.

Poza tym pojawiły się spekulacje, że Ziobro mógłby zostać wezwany także przed komisję śledczą, która bada inwigilację za pomocą systemu Pegasus, sfinansowanego ze środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Źródło: WP.pl