"Polska będzie robiła wszystko, aby zwiększyć szansę Ukrainy na zwycięstwo w tej wojnie". Tusk w Kijowie

Polska będzie robiła wszystko, co w naszej mocy, aby zwiększyć szansę Ukrainy na zwycięstwo w tej wojnie; robimy to z pobudek moralnych, ale też mając na uwadze bezpieczeństwo państwa polskiego - podkreślił w poniedziałek premier Donald Tusk.

Tusk, który składa w poniedziałek wizytę na Ukrainie, spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Na konferencji prasowej po tym spotkaniu przekazał, że jednym z tematów rozmów podczas prezydentem Zełenskim były relacje polsko-ukraińskie. "Pan prezydent Zełenski dobrze wie, że w Polsce są różne emocje, są konflikty polityczne, to jest demokracja, były niedawno wybory, bardzo takie emocjonalne" - mówił.

Jak dodał, w jednej sprawie nikt w Polsce nie ma wątpliwości. "Trzeba wesprzeć wszystkimi dostępnymi środkami Ukrainę w jej walce z Rosją, bo stawką w tej walce jest także bezpieczeństwo narodu polskiego i państwa polskiego" - wyjaśnił.

"Dzisiaj to zadeklarowałem panu prezydentowi, że Polska będzie robiła nadal wszystko, co w naszej mocy, aby zwiększyć szansę Ukrainy na zwycięstwo w tej wojnie, robimy to z pobudek moralnych, ale też mając na uwadze własny interes, ten najbardziej fundamentalny, bezpieczeństwo państwa polskiego i narodu polskiego" - podkreślił Tusk.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska, Jarosław Junko