Paweł Krauz: policja ma być "dla społeczeństwa"

Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek komendanta głównego, odwołany został dotychczasowy szef warmińsko-mazurskiej policji nadinsp. Tomasz Klimek. Mł. insp. Paweł Krauz, któremu powierzono pełnienie obowiązków komendanta wojewódzkiego w Olsztynie, był poprzednio komendantem powiatowym policji w Piasecznie.

Nowy komendant zapewnia, że postara się spełnić oczekiwania wobec garnizonu warmińsko-mazurskiego w zakresie bezpieczeństwa. Zapowiedział ścisłą współpracę z samorządami. Deklarował, że policja ma być "dla społeczeństwa".

— Będę starał się, żeby nasi mieszkańcy, oceniając nas, mówili o policji profesjonalnej, mobilnej, skutecznej. Żeby czuli się bezpiecznie tam, gdzie mieszkają i żeby zaufanie do policji, do jednostki tylko rosło — powiedział.

Paweł Krauz jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Służbę w policji rozpoczął w 1996 r., w komendzie powiatowej w Wołominie. W trakcie kariery zawodowej był związany z pionem prewencji, kryminalnym i dochodzeniowo-śledczym. Od lutego 2020 r. był komendantem powiatowym policji w Piasecznie, a wcześniej m.in. zastępcą komendanta powiatowego w Pruszkowie i komendantem komisariatu Warszawa Ursynów.

Dotychczasowy komendant wojewódzki policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, który pełnił to stanowisko od stycznia 2016 r., zapowiedział, że w najbliższym czasie przejdzie na emeryturę.

Nadinsp. Tomasz Klimek był nie tylko najdłużej urzędującym komendantem w garnizonie warmińsko-mazurskim, ale też najdłużej urzędującym komendantem wojewódzkim w kraju.

