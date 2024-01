Kolejny "popis" Radia Zet. "Zażartowali" z... bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Radio Zet oferuje swoim słuchaczom m.in. „humorystyczny” cykl „Dej Suchara”. „Suchar” to potoczne określenie żartu, który jest tak głupi i nieśmieszny, że przez to… śmieszny, ale niekiedy też po prostu „hermetyczny”, trudny do zrozumienia, specyficzny dla danej grupy społecznej czy zawodowej - np. studentów jakiegoś konkretnego kierunku i/lub wydziału. w „Dej Suchara” para prowadzących rzuca sobie wyzwanie: nie roześmiać się po usłyszeniu takiego właśnie specyficznego żartu.

W jednym z odcinków Agnieszka Kołodziejska i Robert Karpowicz oboje „polegli” i zarykiwali się ze śmiechu z „suchara”, który dla wielu Polaków może być wybitnie nieśmieszny.

— Jak nazywa się łóżko popa? — zapytała Kołodziejska.

Karpowicz miał problem z odpowiedzią. Najpierw wybuchnął śmiechem, później „strzelił”:

Jakieś popa łóżko?

— Popiełuszko! — wykrzyknęła prezenterka, wybuchając śmiechem. Później nazwisko błogosławionego Kościoła Katolickiego i zarazem męczennika komunistycznego reżimu powtórzyła ponownie.

— No to co, IKEA i Wedel? Usuwacie od jutra reklamy z radia Zet? Czy pękacie ze śmiechu razem z tą dwójką? — spytał red. Piotr Semka.

— Kpiny z Błogosławionego ks Jerzego Popiełuszki katowanego i brutalnie zamordowanego przez 4 ubeków na antenie radia Z. — czytamy w sieci.

— Radio Zet przebiło dno szamba. Rechot z katowanego i brutalnie zamordowanego ks Jerzego Popiełuszki… — padło w mocnym komentarzu.

Zaledwie w zeszłym tygodniu oburzenie wywołała inna audycja Radia Zet.

Prowadzący „Dzień Dobry Bardzo” kpili z aresztowania posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, układając dla polityków PiS więzienną „listę przebojów”.

Z takiego „dowcipu” byłby zapewne dumny sam Jerzy Urban. W końcu też lubił sobie „pożartować”, a działalność ks. Jerzego Popiełuszki, jak powszechnie wiadomo, bardzo mu przeszkadzała.

Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl