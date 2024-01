Znamy wyniki konkursu "Choinka ho ho ho!"? Kto wygrał?

Trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie bez choinki w domu. Przystrojone drzewka pojawiają się też w mieście i w instytucjach. Dzięki choinkom przestrzeń wokół nabiera świątecznej atmosfery. Aż chce się wtedy robić zdjęcia. Przesyłamy je wtedy rodzinie i przyjaciołom. Albo dzielimy się nimi, biorąc udział w konkursach na najpiękniejsze drzewko. Tak było też tym razem. Gdy na naszym Facebooku ogłosiliśmy konkurs „Choinka ho ho ho!” na najpiękniejsze drzewko, jakie wpadło wam w oczy, dzieliliście się swoimi spostrzeżeniami. Najczęściej przesyłaliście nam fotografie drzewek w waszych domach, ale nie brakowało też tych „oficjalnych”. I właśnie to drzewko okazało się najpiękniejsze i najbardziej pomysłowe.

Na zdjęcia czekaliśmy do 6 stycznia. Otrzymaliśmy mnóstwo choinek. Jury miało więc nie lada wyzwanie, żeby wybrać zwycięzcę. Brało pod uwagę oryginalność, kreatywność i estetykę.

Nagrody główne to pięć aparatów Instax-FUJIFILM (aparat do fotografii natychmiastowej Mini 12 + wkłady), które trafiają do Doroty, Edwina, Krysi, Zuzanny i Kasi.

Oprócz nagród głównych, komisja zdecydowała przyznać 10 wyróżnień. Wszyscy wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają pakiet ,,Magazynów Turystycznych Warmia&Mazury’’.

Wszyscy zwycięzcy zostali poinformowani o wygranej. Prosimy o wiadomość zwrotną.