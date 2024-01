Nowa popularna metoda oszustów. Olsztyńscy policjanci przestrzegają przed sposobem "na BLIK-a"

Policjanci przestrzegają przed oszustwami "na BLIK-a". Przestępcy w dalszym ciągu podszywają się pod znajomych na portalach społecznościowych i proszą o pieniądze. Warto być ostrożnym i dobrze się zastanowić zanim przekaże się komukolwiek kod z dostępem do gotówki.

W dalszym ciągu jedną z form wyłudzenia pieniędzy polega na uzyskaniu kodu BLIK ofiary.

Przestępca po włamaniu się na konto wybranej osoby na portalu społecznościowym, wysyła za pomocą jej komunikatora do znajomych informację z prośbą o pożyczenie pieniędzy, tłumacząc się nagłą potrzebą uiszczenia opłaty. Następnie oszuści proszą swoją ofiarę o podanie kodu BLIK, dzięki któremu wypłacają pieniądze z bankomatu. Niczego nieświadoma ofiara jest przekonana, że pożyczyła pieniądze znajomemu.

W ostatnim czasie do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zgłosił się pewien mężczyzna, który twierdził, że padł ofiarą przestępcy.

Pokrzywdzony myśląc, że koresponduje ze swoim znajomym odpowiedział na prośbę przekazania kodów BLIK w celu realizacji transakcji. W pewnym momencie mężczyzna logując się na swoje konto bankowe zauważył, że środki przelewane są na podejrzany rachunek. Wtedy postanowił zadzwonić do swojego znajomego i zorientował się, że miał do czynienia z oszustami. Z jego konta zniknęło ponad 1600 złotych.

Policja przypomina, że takich sytuacji można uniknąć, wystarczy że zastosuje się kilka ważnych zasad:

— należy stosować dwuskładnikowe uwierzytelnianie swoich kont społecznościowych, wówczas o wiele trudniej przejąć nasze konto – zalogowanie się wymaga potwierdzenia SMS;

— zawsze warto potwierdzać tożsamość „znajomych”, którzy piszą do nas przez internetowe komunikatory – najlepiej zadzwonić do takiej osoby;

— należy pamiętać, aby sprawdzać dane transakcji przed jej potwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej (przestępca nie skorzysta z kodu, dopóki nie potwierdzi się transakcji na telefonie);

— trzeba chronić swój telefon oraz szczególnie PIN do aplikacji mobilnej banku.