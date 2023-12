Mariusz Korpoliński o olsztyńskim sztabie WOŚP: "Halo, czy jeszcze leci z nami pilot?"

— Czarne moce amatorszczyzny pętają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Olsztynie. A to przed laty pies niby zeżarł puszki z pieniędzmi, a to ktoś obiecał coś sponsorom i ich olał, a to, a to tamto – dużo by opowiadać. Dostrzegam, że w ostatni weekend stycznia najbardziej pożądaną biżuterią u Pań i Panów Dulskich staje się identyfikator z dużym napisem ORGANIZATOR. Selfie musi wyjść okazałe! Przez chwilę są Kimś Ważnym, często wyręczając się pracą cudzych rąk. Finały WOŚP w Olsztynie i tak na ostatniej prostej ratowali bohaterowie drugiego planu – pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk, dyskretni sponsorzy... Robili swoje, patrząc w milczeniu i z pobłażliwością na totalny chaos „organizatorów”, którzy nie mieli zielonego pojęcia o tym, czym niby „zarządzają” — twierdzi Mariusz Korpoliński. — Pal licho z tym! Nie dla „organizatorów” grałem i gram! Tak sobie powtarzałem, co roku dokładając własną nutkę do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w moim kochanym mieście. Przekazywałem cenne fanty, bookowałem artystów, prowadziłem koncerty i licytacje i nigdy nie zhańbiłem się przyjęciem złamanego grosza za tę pracę. Z WOŚP gram od samego początku, lecz takiego, z roku na rok coraz większego bałaganu doświadczam wyłącznie w olsztyńskim sztabie. Dziś czara goryczy się przelała.

W tym roku Sztab #7261 „rozstał się” z jego wieloletnią szefową – Monika Falej... Wychodząc z założenia, że gram dla potrzebujących, schowałem swoją dezaprobatę w kieszeń i przystąpiłem do pracy. Stworzyłem line-up czyli listę artystów, którzy wystąpią podczas koncertu finałowego. Podsunąłem pomysł z Halą Uranią jako przyjaznym miejscem dla wydarzenia. Sztab mi przyklasnął. Zostałem poproszony przez nową szefową sztabu, Iwonę Młynarczuk, o przygotowanie planu wydarzenia i dalsze rozmowy z artystami. Powtórzę: zostałem o to poproszony i podobnie jak w latach poprzednich potraktowałem prośbę z należytą starannością. Jakże zaskoczył mnie jednak ogłoszony dzisiaj w internecie line-up – odmienny od moich ustaleń i wykonanej pracy! Sztab ma prawo zmienić artystów. Po co więc powierzył mi tę misję? Czyż zwykła ludzka przyzwoitość nie nakazywałaby poinformować mnie o zmianie? Gdzie jest szacunek dla tych, którzy już zadeklarowali gotowość występu w olsztyńskim Finale? Dlaczego, jak ja, dowiadują się o tym z internetu? Ktoś bierze za to odpowiedzialność? Nie. Jedna Pani zwala na drugą Panią, a druga Pani na pierwszą – lekkomyślność i chaos! Halo, czy jeszcze leci z nami pilot?

Mam już serdecznie dość, zwłaszcza, że w głowach organizatorów roiły się i takie pomysły, jak choćby sobotni, przedfinałowy koncert dla wolontariuszy. Myśl niby zacna, z tym szczegółem, że gwiazdę koncertu miał opłacić jeden z kandydatów na Prezydenta Miasta, a samo wydarzenie niebezpiecznie skręcałoby w stronę promocji samego kandydata i jego sojuszników (wróble ćwierkają o PiS, Suwerennej i Konfederacji). Czy to krótkowzroczność „organizatorów” w roku wyborczym czy czysta głupota?... Już sam pomysł, na szczęście zarzucony, jest całkowitym niezrozumieniem idei Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy...

Brak mi sił, by dalej osłaniać amatorszczyznę. Niepoważni ludzie chcą tworzyć poważne wydarzenie. Nie mają kompetencji. Nie szanują wspólnych ustaleń. Chcą mieć identyfikator. (...) I jeszcze mała prośba do władz miasta (Krzysztof Otoliński): skoro mówimy o „miejskim” Finale, weryfikacja kompetencji organizatorów powinna być także Waszym udziałem. Jako dowód szacunku i troski dla zwykłych-niezwykłych wolontariuszy z puszkami, którzy wykonują piękną rzecz, nie myśląc o „sztabowych” lansach i funkcjach.

Apeluję: zróbmy okrągły stół, porozmawiajmy o WOŚP w Olsztynie, podzielmy się kompetencjami i odbierzmy organizację amatorom, których to ewidentnie przerasta, którzy nie rozumieją podstawowych pojęć takich line-up, rider i nie znają zasad organizacji imprez masowych.

Mimo goryczy, nikt nie zgasi mojego entuzjazmu i podziwu dla WOŚP! Olsztyniacy – idźcie do Uranii (jeśli tam odbędzie się ostatecznie Finał) i grajcie głośno! !