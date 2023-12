Utrudnienia na drogach Warmii Mazur. GDDKiA ostrzega

W woj. warmińsko-mazurskim błoto pośniegowe leży na: dk 59 odc. Mrągowo – Giżycko, dk 63 odc. Orzysz – Rudziszki, dk 65 odc. Zdunki – Bogusze, dk 16 odc. Wysokie – Prawdziska.

Śnieg i deszcz ze śniegiem pada w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim. Mżawka bądź przelotne opady deszczu występują na terenie województwa: podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

GDDKiA poinformowała, że w dzień będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy kraju i w obszarach podgórskich początkowo zachmurzenie duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 st. C na północnym wschodzie, na Kaszubach i w rejonach podgórskich Karpat, około 5 st. C w centrum i lokalnie nad morzem, do 7 st. C na Dolnym Śląsku.

Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni, od zachodu kraju słabnący. Nad morzem wiatr początkowo dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do około 70 km/h, stopniowo słabnący, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy do 70 km/h, w Sudetach do 90 km/h, początkowo miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. (PAP)

Autor: Wojciech Kamiński