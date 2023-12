Ostatnie kortowiadowe ogłoszenie w tym roku – „Dziewczyna Pop” ponownie wystąpi w Kortowie!

Choć to dopiero końcówka 2023 roku, to o Kortowiadzie 2024 wiemy już wiele. Studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego będą świętować od 22 do 25 maja, a motywem przewodnim 63. edycji Olsztyńskich Juwenaliów będzie przyszłość. Jak dotąd potwierdzono występy takich gwiazd, jak Wilki, Margaret, Dwa Sławy x Mielzky x Pers, Lordofon oraz PRO8L3M!

Kolejna świetna wokalistka dołącza do składu koncertowego

Przyszedł czas na odkrycie kolejnej karty, czyli ujawnienie kolejnego artysty tej wyjątkowej imprezy – to Daria Zawiałow! Niezwykle utalentowana wokalistka, jeden z najmocniejszych głosów na polskiej scenie muzycznej, a także autorka tekstów i kompozytorka. Na scenie jest wulkanem energii, a jej utwory grane są przez największe stacje radiowe i podbijają listy przebojów. Na koncie ma cztery świetne albumy i setki widowiskowych koncertów. Rok 2023 to nowy rozdział w jej twórczości, a już w maju 2024 usłyszymy ją ponownie na kortowiadowej scenie!

To ostatnie tegoroczne ogłoszenie

Zgodnie z zapowiedziami organizatorzy ujawniają kolejnych artystów co dwa tygodnie, zatem następnych informacji można wypatrywać już w nowym roku – dokładnie 2 stycznia o 12:00.