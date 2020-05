W Olsztynie otwieramy biblioteki!

To będzie największa olsztyńska niespodzianka rozpoczynającego się jutro (piątek, 8 maja) Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Od poniedziałku (11 maja) przywrócona zostanie działalność wszystkich filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Hasło zbliżającego się Tygodnia Bibliotek brzmi "#ZasmakujWBibliotece".

Niewątpliwie wizyta w placówce po tak długim czasie może smakować unikatowo. Nie brakuje przecież olsztyńskich czytelników, którym brakowało regałów z wolumenami i zapachu książek.

- Dla nas ten czas jest symbolem jedności naszego środowiska oraz kreatywności w promowaniu unikalnych wartości kulturowych, edukacyjnych i społecznych bibliotek - mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Krzysztof Dąbkowski. - Do tej pory staraliśmy się wypełnić naszą przestrzeń bogatą paletą różnorodnych wydarzeń, troszczyliśmy się o relacje i dokładaliśmy wszelkich starań, aby dostarczać radości z czytania. Dlatego mamy pewność, że najpiękniejszym prezentem będzie informacja o otwarciu bibliotek.

Takie nowe otwarcie to dobry moment, aby przybliżyć pierwsze lata działalności Biblioteki. Przez cały czas trwania Tygodnia Bibliotek (8-15 maja) pracownicy MBP zapraszają nie tylko do filii, ale również do przestrzeni internetowej. Każdego dnia będą dzielić się smaczkami z historii instytucji.

A tak moment otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej Wanda Dąbrowska, jej pierwsza dyrektorka: "Do końca maja wszystko było gotowe - lokal, meble, księgozbiór, szyldy. 5 czerwca nastąpiło otwarcie Biblioteki. Nie było żadnej uroczystości, żadna wstęga nie została przecięta. Po prostu otworzyłam szeroko drzwi kościoła i czekałam na pierwszego czytelnika.”

- Poza wspomnieniami przygotowaliśmy inne atrakcje - informuje Katarzyna Masiewicz z MBP. - Będzie m.in. konkurs wspomnieniowy czytelników oraz szereg informacji na temat bezpiecznego korzystania z naszych zbiorów w czasie zagrożenia epidemiologicznego.

Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej wprowadza następujące instrukcje korzystania z usług MBP:

* Biblioteki czynne są dla czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 18:00 (Planeta 11: w godzinach 10:00-19:00; Abecadło: 11:00-19:00), z wyłączeniem sobót. Przerwa techniczna związana z dezynfekcją pomieszczeń trwa w godzinach: 14:00-15:00.

* Użytkownicy i bibliotekarze przebywają w bibliotece przy odpowiednim zabezpieczeniu i zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa – używają środków ochrony w postaci m.in. maseczek.

* Pomiędzy pracownikami i użytkownikami powinna być zachowana bezpieczna odległość min. 2 m. Obowiązuje to również osoby czekające przed wejściem do biblioteki.

* Użytkownicy mogą korzystać jedynie z wypożyczalni. Czytelnie, stanowiska komputerowe, punkty xero oraz kąciki zabaw dla dzieci pozostają zamknięte.

* Liczba czytelników jednocześnie przebywających w lokalu musi równać się liczbie stanowisk obsługi w danej filii. Pozostałe osoby zobowiązane są oczekiwać na skorzystanie z biblioteki przed wejściem do pomieszczenia (informacja o maksymalnej liczbie czytelników w bibliotece znajduje się przy wejściu do lokalu).

* Wstrzymany zostaje wolny dostęp do księgozbioru dla użytkowników. Czytelnicy są zobowiązani przebywać w wyznaczonym przez obsługę obszarze lokalu bibliotecznego i odbierać książki przyniesione im przez bibliotekarzy przy ladzie bibliotecznej.

* W celu uniknięcia ewentualnego skażenia materiałów bibliotecznych proces zwrotu i wypożyczania książek zostaje rozdzielony. Każda osoba obsługiwana jest przez dwóch pracowników z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: jeden pracownik odbiera zwracane książki, drugi zaś wypożycza.

* Termin dotychczas wypożyczonych zbiorów został automatycznie przedłużony do 30 czerwca 2020 r. (dotyczy zbiorów nieprzeterminowanych).

* Użytkownicy mają możliwość elektronicznego zamawiania oraz przedłużania telefonicznie terminu zwrotów wypożyczonych książek w celu skrócenia czasu przebywania w bibliotece.

* Z uwagi na zagrożenie zwracane zbiory będą poddawane kwarantannie na okres 5 dni, co ograniczy możliwość wypożyczenia ich w tym czasie przez inne osoby. W katalogu bibliotecznym zostanie nadany im status "Wstrzymane wypożyczanie".

* Wstrzymana zostaje organizacja zajęć kulturalnych i edukacyjnych.