Twoje dziecko na okładkę

Kto nie marzy o tym, żeby choć przez chwilę poczuć się jak książę, czy księżniczka? Państwa dzieci lub wnuki mają na to szansę. Szukamy Małej Księżniczki i Małego Księcia! Wystarczy przysłać zdjęcie dziecka.

Nasza akcja trwa w każdym powiecie naszego województwa. Małych Książąt i Małe Księżniczki przy wystarczającej liczbie zgłoszeń wybierzemy w każdym powiecie. Zwycięzcy powiatowi trafią na okładkę jednego z naszych tygodników lokalnych, w przypadku Olsztyna i powiatu olsztyńskiego będzie to "Nasz Olsztyniak". Kto wygra? O tym zadecydują nasi czytelnicy!

Dlaczego warto wziąć udział w naszej akcji? — To doskonała pamiątka i świetna zabawa — mówią zgodnie rodzice naszych laureatów z poprzednich lat.

Plebiscyt trwa od 6 maja 2020 do 25 maja 2020 roku.

1. W plebiscycie mogą brać udział dzieci urodzone 06.05.2010 i później, zgłoszone do udziału w plebiscycie przez ich rodziców lub opiekunów prawnych zamieszkałe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

2. W przypadku Olsztyna i powiatu olsztyńskiego zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres: wydawca@gazetaolsztynska.pl

Wszystkie powiaty:

powiat bartoszycki: bartoszyce@gazetaolsztynska.pl

powiat braniewski : braniewo@gazetaolsztynska.pl

powiat działdowski: dzialdowo@gazetaolsztynska.pl

Elbląd i powiat elbląski: gazeta@dziennikelblaski.pl

powiat ełcki: elk@gazetaolsztynska.pl

powiat giżycki: gizycko@gazetaolsztynska.pl

powiat gołdapski: goldap@gazetaolsztynska.pl

powiat iławski: ilawa@gazetaolsztynska.pl

powiat kętrzyński: ketrzyn@gazetaolsztynska.pl

powiat lidzbarski: lidzbarkw@gazetaolsztynska.pl

powiat mrągowski: mragowo@gazetaolsztynska.pl

powiat nidzicki: nidzica@gazetaolsztynska.pl

powiat nowomiejski: nowemiasto@gazetaolsztynska.pl

powiat olecki: olecko@gazetaolsztynska.pl

Olsztyn i powiat olsztyński: wydawca@gazetaolsztynska.pl

powiat ostródzki: ostroda@gazetaolsztynska.pl

powiat piski: pisz@gazetaolsztynska.pl

powiat szczycieński: szczytno@gazetaolsztynska.pl

powiat węgorzewski: wegorzewo@gazetaolsztynska.pl

3. Kandydatury dzieci można zgłaszać do dnia 23.05.2020 do godziny 10.00. Wielkość zdjęcia nie może przekraczać 5 MB.

4. Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:

- imię, nazwisko i wiek dziecka oraz miejscowość i powiat,

- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby Plebiscytu,

- akceptację postanowień regulaminu,

- imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu do kontaktu.

W temacie e-maila należy napisać: Mały Książę i Mała Księżniczka 2020.