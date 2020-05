Przebudzenie sportu i rekreacji

Zmiany w działalności obiektów sportowych i rekreacyjnych. Od poniedziałku (4 maja) do jeszcze większej aktywności wracamy także w stolicy Warmii i Mazur.

Taką możliwość dały ostatnie decyzje rządu związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju. Choć nadal w ograniczonym zakresie i konkretnymi obostrzeniami, to można już korzystać z infrastruktury zlokalizowanej na świeżym powietrzu. To oznacza, że powinny ożyć boiska do siatkówki plażowej, boiska wielofunkcyjne oraz skateparki.

- Z boiska do siatkówki plażowej w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel w centralnym miejscy przy ul. Kapitańskiej 23, obok Kąpieliska nr 2 oraz nieopodal hotelu Omega będą mogły korzystać jednocześnie maksymalnie cztery osoby plus, ewentualnie, trener - wyjaśnia Zbigniew Szymula z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. - Natomiast na boisku wielofunkcyjnym obok Zatoki Miłej, a także na boisku typu Orlik przy ul Jeziołowicza może przebywać w jednym czasie maksymalnie sześciu uczestników jednocześnie oraz, ewentualnie, trener. Podobne ograniczenia osobowe będą dotyczyły funkcjonowania skateparków w CRS Ukiel i Parku Kusocińskiego. Tu także jednocześnie będzie mogło przebywać sześć osób oraz instruktor.

Korzystający z tych obiektów będa musieli stosować się do szeregu zasad. Wśród najważniejszych są: zachowanie dwumetrowej odległości podczas wchodzenia i wychodzenia, zasłanianie ust i nosów (poza trwaniem zajęć sportowych), brak możliwości korzystania z szatni (poza WC), obowiązek korzystania ze swojego sprzętu oraz dezynfekcji rąk przy wchodzeniu i wychodzeniu z obiektu.

Poza tym administrator ma obowiązek weryfikować liczbę uczestników zajęć, zadbać o piętnastominutową przerwę między zajęciami. Po każdej wizycie grupy sportowej będą dezynfekowane np. drzwi, klamki.