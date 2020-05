Awaria gazu na ul. Jagiellońskiej w Olsztynie. Utrudnienia w ruchu

We wtorek rano doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie. Do awarii doszło podczas prac budowlanych.

Pracownicy budowlani podczas wykopów doprowadzili do przerwania instalacji gazowej, która doprowadzała gaz do obiektu, w którym trwały prace.



Na miejsce zadysponowano trzy wozy strażackie w sile 11 ludzi. Na miejscu pracuje policja i gazownicy. Miejsce zdarzenia jest zabezpieczone. Nie zachodziła konieczność ewakuacji mieszkańców budynku. Sytuacja jest opanowana. Gazownicy prowadzą swoje czynności.



